Ce que nous savons après le crash du Daytona 500

Le pilote de la NASCAR, Ryan Newman, a été transporté d’urgence à l’hôpital après le renversement de sa voiture et a été percuté lundi lors du dernier tour du Daytona 500.

L’incident a gâché la fin d’une course divertissante qui a finalement vu Denny Hamlin prendre le drapeau à damier. Hamlin a célébré la course jusqu’à ce qu’il apprenne la gravité des blessures de Newman. Hamlin s’est ensuite excusé et a expliqué qu’il n’avait pas entendu ce qui s’était passé.

Newman est actuellement répertorié dans un état grave, mais selon Roush Fenway Racing, ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.

MISE À JOUR À 15H46 ET – Ryan Newman est réveillé et parle à sa famille et à ses médecins.

Voici tout ce que nous savons sur l’accident:

Qu’est-il arrivé

Ryan Newman était en tête lors du dernier tour du Daytona 500 lundi – la course avait été reportée suite à de fortes pluies dimanche – lorsque Ryan Blaney a pris contact avec la voiture n ° 6 de Newman.

La voiture de Newman a filé puis a basculé, glissant sur la voie rapide après avoir été heurtée par une autre voiture.

L’accident était terrifiant à voir:

Dernières mises à jour sur l’état de Newman

Newman a été transporté d’urgence au Halifax Health Medical Centre après l’accident. Lundi soir, Roush Fenway Racing a publié une déclaration précisant que si ses blessures n’étaient pas mortelles, il était dans un état grave.

Ce que les autres conducteurs ont dit

Hamlin s’est excusé d’avoir célébré après la victoire, précisant qu’il n’avait pas entendu ce qui était arrivé à Newman et n’aurait jamais célébré s’il avait compris les circonstances.

Ryan Blaney, le pilote qui a touché Newman, est en fait un autre pilote Ford. Il a dit qu’il essayait de donner à Newman une bosse pour l’aider à gagner.

Via AZCentral:

“Je pensais que j’étais assez carré, mais je l’ai juste mis à droite”, a déclaré Blaney. «J’espère qu’il va bien. Ça avait l’air vraiment mauvais, et ce n’est pas quelque chose que je voulais faire. Ce n’était certainement pas intentionnel. “

Nous mettrons à jour ce message à mesure que nous en apprendrons davantage.

