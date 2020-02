Ce que nous savons des premiers pourparlers de l’ABC entre la NFL et la NFLPA

La NFL et la NFLPA ont une tâche ardue devant eux: trouver un terrain d’entente sur une nouvelle convention collective à temps pour éviter un arrêt de travail avant la saison 2021.

L’ABC actuelle – qui expirera après la saison 2020 – a été convenue en 2011 après un lock-out de 132 jours. Il y a eu deux arrêts de travail encore pires il y a quelques décennies lorsque les saisons 1982 et 1987 de la NFL ont toutes deux été raccourcies par des frappes de joueurs.

Cherchant à éviter ce type de conflit de travail, la NFL et la NFLPA ont donné un coup de pouce à leurs négociations de 2021 en leur donnant le coup d’envoi deux ans à l’avance. Les progrès réalisés depuis lors dépendent de la personne à qui vous demandez.

Les deux parties se sont rencontrées tôt

Quand exactement la NFL et la NFLPA sont descendues sur Minneapolis au printemps 2019 pour les premières négociations, ce n’est pas clair. Le propriétaire des Giants, John Mara, a déclaré lors de l’assemblée annuelle de la NFL que les deux parties auraient des discussions préliminaires “du début à la mi-avril”, et la première indication que les pourparlers ont commencé est venue le 9 avril.

C’est à ce moment-là que Todd Archer d’ESPN a rapporté que Jerry Jones avait raté une conférence de presse pour annoncer un nouveau contrat pour DeMarcus Lawrence parce qu’il est à Minneapolis pour des discussions avec l’ABC. Quelques heures plus tard, une déclaration commune a été publiée:

«Aujourd’hui, les membres du Conseil de gestion de la NFL et du Comité exécutif de la NFLPA se sont réunis pour discuter des négociations en vue d’une nouvelle convention collective. La Ligue et l’Union se sont engagées à se rencontrer régulièrement au cours des prochains mois, ce qui impliquera du personnel, des dirigeants de la NFL, des membres du comité exécutif de la NFLPA et des représentants des joueurs. »

Ils se sont rencontrés tout au long de l’été et ont finalement rompu les pourparlers fin août avant la saison régulière 2019.

Est-ce que des progrès sur une nouvelle CBA ont été réalisés si tôt?

Les pourparlers ont commencé deux ans avant l’expiration de l’ABC, de sorte que la plus grande question à laquelle les parties devaient répondre lors des réunions préliminaires était de savoir combien de travail elles devaient faire.

Selon John Clayton du Washington Post, ce n’était vraiment pas grand-chose. Il a écrit qu’il y avait de l’optimisme qu’un accord pourrait être conclu dès 2019. Cela semblait toujours irréaliste, cependant.

Clayton a néanmoins déclaré que les deux parties étaient satisfaites de l’ABC actuelle en raison de la hausse rapide du plafond salarial et des exigences de dépenses minimales (les équipes doivent dépenser au moins 89% de leur plafond):

Avec autant d’argent dépensé, certains dirigeants syndicaux ont le sentiment que les joueurs sont incités à conclure un accord plutôt qu’à entamer un conflit de travail prolongé. La NFL est sur le point de dépasser 15 milliards de dollars de revenus, les accords télévisés de la ligue devant être prolongés l’année prochaine. L’an dernier, chaque équipe a reçu 255 millions de dollars de revenus partagés, la majeure partie provenant de la télévision.

Le président de la NFLPA, Eric Winston, n’était cependant pas aussi positif sur le statu quo:

Toute conversation avec les propriétaires de la NFL sera une renégociation pour un nouvel accord, pas une extension. Lors de nos réunions du conseil d’administration, nous avons dit à tout le monde de se préparer à un arrêt de travail; rien n’a changé. https://t.co/DE2RLh1tBL

– Eric Winston (@ericwinston) 27 mars 2019

En août 2019, le Washington Post a déclaré que les pourparlers progressaient, mais a également déclaré qu’il était encore trop tôt pour s’attendre à une résolution bientôt:

Les dirigeants de plusieurs équipes de la NFL ont déclaré que c’était un bon signe que les pourparlers se déroulaient sans acrimonie évidente ni tiraillement public entre les deux parties. Mais ils ont décrit les discussions comme restant à un stade relativement précoce et se sont dit surpris que le processus s’accélère suffisamment dans les semaines à venir pour aboutir à un accord à court terme. Un objectif plus réaliste, a déclaré l’un de ces dirigeants, pourrait être le printemps prochain.

La sécurité des Eagles de Philadelphie, Malcolm Jenkins, qui est également le représentant de l’équipe NFLPA, a également déclaré qu’il ne s’attend pas à une négociation facile:

“J’ai le sentiment que ce ne sera pas aussi simple que la dernière fois”, a déclaré Jenkins à ESPN. “Tout simplement parce que vous avez plus de joueurs comme moi qui ont déjà subi le lock-out, j’ai vu comment les dirigeants de la NFLPA ont géré cela dans notre situation actuelle, ce qui, je pense, n’était pas une mauvaise affaire, mais il y a beaucoup de choses que j’ai l’impression que nous veulent revenir en tant que joueurs, ou obtenir en tant que joueurs. “

Un mois après le début des pourparlers préliminaires, Ian Rapoport de NFL Network a déclaré que la conversation entre les deux parties était «cordiale» et «amicale».

Bien qu’il soit possible qu’un accord soit conclu avant la saison 2019, les négociations devraient s’intensifier considérablement. À moins que le rythme ne change, cela n’est pas considéré comme faisable. Peut-être plus probable est un accord au printemps prochain, un an avant l’expiration de l’ABC après la saison 2020.

Une source est même allée jusqu’à dire que, pour l’instant, il y a des désaccords mais pas de questions litigieuses comme la dernière fois. “Rien qui ne ferait exploser”, a déclaré à ce jour une personne informée des pourparlers.

Le New York Times a averti qu’il était encore trop tôt pour devenir trop optimiste.

Des responsables de la ligue et du syndicat des joueurs, qui ont demandé à ne pas être identifiés afin de ne pas être considérés comme négociant en public, ont averti que les négociations collectives venaient juste de commencer et pouvaient rapidement s’aggraver.

Mais les premières tactiques de négociation de la NFL sont de bon augure pour l’avenir. Via le Times:

La N.F.L., cependant, s’est éloignée de son approche combative de la dernière ronde de négociations. Les personnes impliquées dans les discussions actuelles s’attendent à ce que la ligue accepte une augmentation modeste de la part des joueurs dans les revenus de la ligue, et qu’il y ait peu de changements majeurs à un accord qui a conduit à des gains significatifs dans les revenus de la ligue et la rémunération des joueurs pour le passé. huit ans.

Il y a deux ans, les responsables de la NFLPA ont demandé aux joueurs de commencer à économiser de l’argent pour un éventuel lock-out. Ce conseil n’a pas changé. Il l’a dit en mai 2019:

Le directeur de la NFLPA, Dir De Smith, a envoyé un e-mail à tous les agents de la NFL ce matin, les conseillant d’exhorter les joueurs à économiser de l’argent en cas d’arrêt de travail.

“Nous conseillons aux joueurs de prévoir un arrêt de travail d’au moins un an”, indique la lettre.

Plus dans SBD.

– Liz Mullen (@SBJLizMullen) 28 mai 2019

Et encore en janvier 2020 juste avant le Super Bowl 54. Via NBC Sports:

«Les gens doivent comprendre qu’il est vraiment facile de demander un arrêt de travail; c’est vraiment difficile d’en gagner un », a déclaré Smith lors du rallye. «C’est pourquoi j’ai commencé à informer les joueurs il y a quatre ans de la sauvegarde de leurs chèques, de la modification de leur structure de dette, et la réalité est que si nous voulons tenir le coup et obtenir tout ce que nous voulons, cela signifiera probablement une grève de deux ans . “

Ces commentaires de Smith sont arrivés quelques jours seulement avant que Rapoport ne dise que l’optimisme abonde dans les premières discussions de l’ABC:

Il y a une bataille claire entre les deux parties pour définir le premier récit. La NFL semble pousser à l’optimisme, disant aux journalistes et aux fans que les deux parties sont satisfaites des circonstances actuelles et n’auront probablement pas besoin d’un long combat. La NFLPA, quant à elle, prévient qu’un conflit de travail est probable et qu’un accord est encore loin.

Quelle est la priorité n ° 1 des pourparlers de l’ABC?

Un groupe d’hommes avisés a dit un jour que «l’argent comptait tout autour de moi». Les négociations de la prochaine ABC s’articuleront autour de l’argent, de l’argent, de l’argent, de quelques autres choses et de l’argent.

En 2011, la NFL et la NFLPA ont convenu d’une répartition des revenus de la ligue avec des joueurs obtenant 47 à 48,5%. C’était en baisse de 50 pour cent dans l’ABC précédente. Il a été largement considéré comme une victoire pour la ligue et une perte pour les joueurs.

Avec les revenus de la ligue qui ont tellement augmenté que le plafond salarial est passé de 123 millions de dollars en 2013 à 188,2 millions de dollars en 2019 – plus d’une augmentation de 50% en six ans – quelques points de pourcentage représentent BEAUCOUP d’argent.

On ne sait pas exactement ce qui constitue une “augmentation modeste” pour les joueurs, mais si la NFL est prête à céder une partie de ses revenus, cela aidera à graisser les roues. Ce que la ligue veut en retour, c’est plus de matchs. Via NFL.com fin août:

il reste encore à faire une percée sur la question n ° 1, avec les propriétaires de la NFL continuant à vouloir plus de matchs de saison régulière et les joueurs de la NFL continuant à vouloir une plus grande part des revenus sans ajouter de matchs de saison régulière, selon des sources. Les joueurs ont la garantie de 47% du revenu total en vertu de l’ABC actuelle, qui devrait expirer après la saison 2020.

Les deux parties seraient d’accord sur l’idée d’élargir le championnat d’après-saison de 12 équipes à 14, cependant.

Quels autres problèmes d’argent la NFL et la NFLPA vont-elles négocier?

La NFLPA visera à augmenter ce pourcentage de partage des revenus, et ce nombre sera probablement le nœud de la négociation. Mais les discussions sur l’argent iront plus loin que cela. Les deux parties ont d’autres façons d’essayer d’obtenir une plus grande part du gâteau. Voici quelques exemples:

Le plancher des dépenses de 89% pourrait être augmenté pour forcer les équipes à payer plus aux joueurs, ou abaissé pour permettre aux équipes d’économiser plus.

La NFL a obtenu de grandes quantités de «crédits de stade» dans l’ABC 2011 – des allocations de revenus de ligue qui aident à payer pour de nouveaux stades. Les propriétaires visent également à rechercher encore plus de crédits de stade dans la prochaine CBA, selon ESPN. “Le [stadium credits] Cette question a incité la NFLPA à se moquer de l’idée que les pourparlers en cours se rapportent à une «prolongation» de l’accord de 2011 », a écrit Mike Florio de Pro Football Talk. La NFLPA considère les demandes de la NFL comme «un ajustement majeur» de l’accord de 2011.

Une échelle salariale pour les recrues a été introduite dans l’ABC de 2011 pour mettre fin à des contrats de plus en plus gigantesques pour les choix préliminaires. Sam Bradford a reçu un contrat de 78 millions de dollars sur six ans après avoir été le choix n ° 1 du repêchage 2010 de la NFL. Dans le dernier projet, Baker Mayfield a reçu un contrat de 32,68 millions de dollars sur quatre ans pour être le choix numéro un. L’échelle salariale est probablement là pour rester, mais la NFLPA pourrait viser des montants plus élevés pour les recrues ou des contrats plus courts pour les joueurs de première année, ce qui leur permet de profiter plus tôt des deuxièmes offres.

L’étiquette de franchise pourrait également être dans la ligne de mire, les joueurs menaçant maintenant de s’asseoir hors des saisons – et Le’Veon Bell allant même jusqu’au bout – pour l’éviter. Le tag servait à l’origine à donner aux équipes plus de temps pour prolonger les étoiles, mais maintenant c’est devenu un moyen d’éviter artificiellement de permettre aux meilleurs joueurs du jeu de placer le marché plus haut à leurs positions respectives.

Il y a aussi quelques points non monétaires à l’ordre du jour

L’argent est la principale raison de s’attendre à une longue bataille, mais il y a aussi des problèmes non monétaires: la politique de conduite personnelle de la ligue, la politique de lutte contre la toxicomanie et le pouvoir unilatéral du commissaire de prononcer des sanctions, pour n’en nommer que quelques-uns.

La possibilité d’une saison régulière de 18 matchs, une augmentation ou une diminution du temps d’entraînement et des changements dans le plan de soins de santé des joueurs sont quelques clés supplémentaires qui pourraient être jetées dans le mélange.

L’idée d’un calendrier de 18 matchs a été lancée par la NFL depuis plusieurs années. La ligue serait venue à la NFLPA avec l’idée de permettre aux joueurs de jouer seulement en 16 matchs par saison – dans le but de calmer la préoccupation du syndicat concernant les joueurs surchargés de travail. Il y a cependant plusieurs problèmes avec cette idée qui en feraient un mauvais compromis pour les deux parties.

C’était également à l’époque où un groupe de membres du Temple de la renommée dirigé par Eric Dickerson a menacé de boycotter les futures cérémonies d’intronisation si la prochaine convention collective n’incluait pas de bien meilleurs soins de santé et de partage des revenus pour le Temple de la renommée.

Les rapports contradictoires sur les réunions de l’ABC jusqu’à présent rendent difficile l’évaluation des progrès réalisés jusqu’à présent. La réponse probable est qu’il faudra beaucoup plus de temps pour parvenir à un accord.