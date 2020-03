Ce que signifie le report du coronavirus de Coachella pour les festivals de musique

Mardi, après des semaines de rumeurs tendues, des mois de gros titres dominés par les coronavirus et plusieurs mèmes de paroles de chansons fixées à l’infographie de lavage des mains, le plus gros domino de la saison des festivals de musique américains est finalement tombé. Le méga-promoteur californien Goldenvoice a retardé le puissant Coachella (initialement prévu pour deux week-ends consécutifs à partir du vendredi 10 avril) et le Stagecoach spécifique à la musique country (prévu pour le week-end du vendredi 24 avril) en octobre. Cette année, la saison des festivals se prolongera jusqu’en automne, ce qui est pour le moment le meilleur des cas au milieu de plusieurs options de plus en plus désastreuses.

«Sous la direction du comté de Riverside et des autorités sanitaires locales, nous devons malheureusement confirmer le rééchelonnement de Coachella et de Stagecoach en raison des préoccupations liées à COVID-19», a commencé la brève déclaration de Goldenvoice. «Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de notre personnel et de la communauté. Nous exhortons tout le monde à suivre les lignes directrices et les protocoles proposés par les responsables de la santé publique. »

En effet, même une Rage Against the Machine réunifiée et toujours défiante, toujours programmée en tant que têtes d’affiche Coachella 2020 aux côtés de Travis Scott et Frank Ocean, s’est habituée à s’en remettre aux experts.

La partie la plus importante de cette déclaration de Coachella-Stagecoach (autre que le terme alarmant et assez précis d’incertitude universelle) est ce report. Comme chaque festival de musique à venir en 2020 – majeur ou mineur, à quelques mois ou à quelques jours de là – se débat avec la question d’annuler, de reporter ou de maintenir le cap, gardez à l’esprit que ce seront en grande partie des fonctionnaires locaux et des experts de la santé publique. faire le grappling.

Quant à Goldenvoice en particulier, “Ils ne suivent pas les cas – ce ne sont pas des épidémiologistes, non?” a expliqué Dave Brooks, directeur principal de Billboard couvrant l’industrie de la musique live, dans une interview téléphonique mardi peu de temps avant le report de Coachella. “Je pense que les responsables de la santé du comté de Riverside leur ont probablement fait savoir qu’il y aurait un problème pour obtenir leur permis, et c’est la réaction à cela.”

Mercredi matin, plus de 115 000 cas de coronavirus avaient été signalés dans le monde. Cela comprend au moins 1 000 cas aux États-Unis, où cette semaine de nombreux collèges annulent toutes les classes en personne, les grandes entreprises (y compris Google) conseillent à leurs employés de travailler à domicile, et la NCAA envisage l’idée d’une folie de mars tournoi sans spectateurs en direct. Vendredi, South by Southwest, le géant annuel du festival de musique-film-technologie de mars qui s’est tenu à Austin, au Texas, a carrément annulé sous la direction des autorités locales, avec des résultats immédiatement dévastateurs. Cette semaine, SXSW a été contrainte de licencier au moins 50 employés, ce qui représente un tiers de son personnel à temps plein; Le PDG et cofondateur Roland Swenson a prédit des «dizaines de millions de dollars» de pertes totales.

Pour la plupart des festivals de musique, la notion d’annulation pure et simple est une menace existentielle, en grande partie pour des raisons d’assurance. “Nous avons vu avec South by Southwest, et nous nous attendons à voir avec beaucoup d’autres événements, l’assurance, principalement l’assurance annulation, ne couvre pas les maladies infectieuses”, a déclaré Brooks. «C’est exempté. Vous devez l’acheter séparément, et la plupart d’entre eux ne le font pas, car ce sont des promoteurs. Ce ne sont pas les gens les plus prévoyants du monde. Ce sont essentiellement des joueurs. Et donc cela ne fait qu’exacerber le problème. Je pense que vous allez certainement voir des gens faire faillite à cause de cela. Je n’en doute pas. Et c’est vraiment dommage. “

La logistique du déplacement d’un événement de la taille de Coachella d’avril à octobre – coordination des artistes, des agents, des équipes techniques, des vendeurs, des compagnies d’assurance, des sociétés de billetterie et bien sûr des détenteurs de billets eux-mêmes – est intimidante. Mais le coup financier de ne pas organiser l’événement est grave, du point de vue des festivals et des fans. La semaine dernière, l’Ultra Music Festival annuel de Miami a également annulé son édition 2020 prévue pour mars, et a déclaré qu’il n’offrirait aucun remboursement – uniquement des reports aux événements prévus pour 2021 ou 2022. (Quant à SXSW, “Ils m’ont dit qu’ils avaient bien l’intention de revenir l’année prochaine”, a déclaré le maire d’Austin Steve Adler à The American American-Statesman avant les licenciements. “Ils n’ont pas encore tout à fait compris le chemin. Mais ils ont pleinement l’intention revenir.”)

Cela signifie, à court terme, que tout effet domino du report de Coachella ne sera pas immédiat. «Sans l’interruption fédérale obligeant les événements à fermer, c’est laissé à ce réseau de responsables locaux à travers l’Amérique du Nord», dit Brooks. Et chaque festival individuel, et la ville dans laquelle il se déroule, s’arrêtera de prendre une décision de cette ampleur aussi longtemps que possible.

“Je pense que ça va être vraiment vague, et ça va être différent dans chaque ville”, poursuit Brooks. “Et c’est délicat, car il est difficile de prouver que cette personne a attrapé le virus lors de votre événement, non? Beaucoup de ces villes sont vraiment investies dans ces festivals. Ils tirent un revenu direct de la location de leurs propriétés – les foires dans ces États, les taxes d’hôtel. Les gens les vendent à leurs communautés et il y aura des dirigeants politiques qui ne voudront pas annuler. Je pense qu’il y aura même des moments où les promoteurs voudront vraiment que les dirigeants locaux forcent les annulations afin qu’ils n’aient pas à payer les honoraires des artistes, non? Et les maires pourraient hésiter à le faire. »

Avec 125 000 personnes présentes par jour, Coachella est à la fois le plus grand festival de musique en Amérique et le lancement non officiel de la première saison des festivals, mais l’appel de Goldenvoice était toujours une décision régionale, pas un décret national. Les événements prévus pour les prochains mois – de Knoxville, Big Ears du Tennessee au MerleFest de Caroline du Nord en passant par le Jazz & Heritage Festival de la Nouvelle-Orléans jusqu’au Detroit’s Movement Electronic Music Festival – se déroulent comme prévu pour le moment, certains avec des mises à jour des déclarations soulignant leur coopération avec les autorités locales.

Ces décisions, pour l’instant, se feront toujours au cas par cas, ce qui est également vrai pour les groupes individuels: lundi, Pearl Jam a retardé sa prochaine tournée nationale, citant des préoccupations concernant COVID-19, tandis que les Strokes ont récemment ajouté des dates et l’intention de lancer leur tournée à Seattle la semaine prochaine. (L’annulation de SXSW a également fait des ravages sur les tournées de petits groupes; comme de nombreux industriels l’ont observé, c’est le moment idéal pour acheter un disque ou un merch sur Bandcamp.) La menace plus large pour la musique live en 2020 est bien réelle, bien que minuscule face à ce que l’Organisation mondiale de la santé, à partir de mercredi, considère maintenant comme une pandémie mondiale. Un décret national n’est peut-être pas loin. Mais si cette «incertitude universelle» règne toujours, c’est toujours chaque festival, chaque ville et chaque artiste pour lui-même.

