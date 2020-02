Ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison MLS

Bienvenue à nouveau, MLS! La ligue américaine de football de première division amorcera sa 25e saison samedi. Si vous avez été vérifié pendant l’intersaison, voici ce que vous devez savoir pour vous rattraper.

Bienvenue à Nashville et Miami

La MLS est maintenant si grande que certaines équipes ne s’affrontent pas en saison régulière. La saison compte encore 34 matchs en saison régulière, mais grâce aux ajouts de l’Inter Miami et du Nashville SC, il y a 26 équipes.

Les deux nouvelles équipes ressemblent à des équipes d’expansion classiques, avec beaucoup de vétérans MLS décents et très peu de joueurs vedettes. Nashville jouera également un style d’équipe d’expansion classique, avec l’ancien entraîneur-chef vainqueur de la Coupe MLS, Gary Smith, qui se concentrera d’abord sur la solidité défensive. Le plafond de Nashville n’est pas très élevé, mais ils ne s’embarrasseront pas non plus.

Miami va être un peu différent. L’équipe appartenant à David Beckham n’a pas encore le pouvoir des étoiles, mais va prétendre que c’est le cas avant l’arrivée des étoiles de toute façon. L’entraîneur-chef Diego Alonso devrait installer un style à haute pression et axé sur l’attaque. Cela pourrait voir Miami faire tourner les têtes et faire des séries éliminatoires lors de la première saison, ou cela pourrait se retourner contre lui.

Thierry Henry est manager maintenant

Pendant son séjour avec les Red Bulls de New York, Thierry Henry était célèbre pour avoir étudié la bande sur tous ses adversaires et avoir des opinions nuancées sur chaque joueur de la ligue. Sans surprise, il est retourné à la ligue en tant qu’entraîneur-chef. Il sera chargé de redresser une franchise de l’Impact de Montréal coincée dans la boue depuis quelques saisons.

J’espère que les cuivres de Montréal feront preuve de patience, car le dossier d’Henry ne suggère pas qu’il est le bon recruteur pour une solution rapide. Une équipe ne devrait l’embaucher que si elle croit en lui à long terme et sa capacité à apprendre sur le tas. Le premier concert d’entraîneur-chef d’Henry ne s’est pas bien passé – il a gagné 4 matchs, en a tiré 5 et en a perdu 11 avant d’être limogé par Monaco.

Montréal n’a pas non plus beaucoup donné à Henry pour travailler. Il a sans doute la formation la plus faible de la ligue après le départ de la légende du club Ignacio Piatti. Mais son équipe a rectifié sa progression en Ligue des champions de la CONCACAF en jouant un système très défensif 5-3-2, il pourrait donc avoir quelques tours dans sa manche.

Chicharito est enfin arrivé

Le joueur MLS convoité depuis plus de cinq ans est enfin arrivé. L’attaquant de Star Mexico Javier Hernandez a finalement décidé que le moment était venu d’arrêter de rebondir en Europe et de faire un gros chèque de paie pour devenir une superstar à Los Angeles. Il est chargé de remplacer les objectifs et la puissance marketing du défunt Zlatan Ibrahmovic pour LA Galaxy.

La quantité de Chicharito dépend probablement de l’équipe qui l’entoure. Le Galaxy a beaucoup de milieux de terrain et d’ailiers décents pour lui passer le ballon, mais il reste encore beaucoup de questions sur la pertinence de l’équipe défensive. Il ne pourra pas faire grand-chose si les adversaires avancent tôt, puis en bunker.

L’entraîneur de Cincinnati a été licencié pour un modèle de comportement raciste

Pendant la pré-saison, l’ancien entraîneur-chef du FC Cincinnati, Ron Jans, aurait utilisé une insulte raciale devant les joueurs tout en chantant une chanson, puis aurait démissionné. Alors qu’un débat faisait rage sur la question de savoir s’il s’agissait d’une infraction suffisamment grave pour coûter à quelqu’un son emploi, la MLSPA a révélé que cela faisait partie d’un schéma de comportement inacceptable, et non d’un incident isolé.

FCC est maintenant à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef au pire moment, avec Yoann Damet, 29 ans, qui reprend le concert intérimaire pour la deuxième fois en moins d’un an. Il a beaucoup de nouveaux joueurs avec qui travailler, mais une tâche difficile lui attend alors qu’il tente de redresser une équipe qui a terminé confortablement à la dernière place de sa première saison. L’une des bases de fans les plus importantes et les plus bruyantes des États-Unis se demande quand l’organisation qu’ils soutiennent commencera à ressembler à une organisation professionnelle.

De grosses dépenses pour les stars de la Liga MX

La plupart des transferts les plus importants de cette intersaison proviennent de la Liga MX. Les grands:

Rodolfo Pizarro – 12 millions de dollars, de Monterrey à l’Inter Miami

Alan Pulido – 9,5 millions de dollars, Chivas au Sporting Kansas City

Lucas Zelarayan – 7 millions de dollars, Tigres à Columbus Crew

Lucas Cavallini – 6 millions de dollars, de Puebla à Vancouver Whitecaps

Edison Flores – 5 millions de dollars, Morelia à D.C. United

Ces joueurs ont tous entre 20 et 30 ans, il est donc peu probable qu’ils augmentent en valeur marchande. Tous pourraient aider à vendre des billets aux fans de Liga MX, mais aucun n’est de grandes stars. Leurs équipes ne les ont pas achetés pour les revendre à profit. Ils ont été achetés pour aider leurs équipes à gagner maintenant et, espérons-le, pour les cinq prochaines années. Il y a un débat sur la question de savoir si c’est une bonne stratégie commerciale, mais cela indique que les clubs MLS ne sont pas aussi bon marché qu’avant.

Pourquoi des joueurs de Liga MX, plutôt que des joueurs d’ailleurs? Je suppose que la confiance des équipes dans les connaissances du scoutisme. La plupart des équipes ont des scouts qui surveillent les ligues sud-américaines et l’Europe de l’Est, mais il y a beaucoup plus de connaissances institutionnelles sur la Liga MX que sur toute autre ligue étrangère en MLS. Les équipes sont convaincues de savoir ce qu’elles obtiennent lorsqu’elles achètent des joueurs de la ligue mexicaine.

Pas de changement dans la façon de regarder MLS

Si vous avez regardé la MLS l’année dernière, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Les jeux hors marché sont sur ESPN +, tandis que les jeux télévisés nationaux sont sur les réseaux Univision, ESPN et FOX. Le jeu Univision a généralement lieu le samedi après-midi, et les matchs ESPN et FOX ont généralement lieu le dimanche soir.