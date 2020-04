Ce que vous ne verrez pas dans «The Last Dance», le joueur a falsifié les statistiques et a travaillé comme serveur pour réussir

Le documentaire The Last Dance est sur toutes les lèvres. La série diffusée par Netflix avec Michael Jordan en tant que protagoniste connaît un succès remarquable et son réalisateur, Jason Hehir, a révélé dans une interview à l’émission The Dan Le Batard Show quelques anecdotes curieuses qui ont été retirées de la bande. Parmi eux, que le meilleur joueur de l’histoire a dû falsifier des statistiques pour entrer dans un campus de talents et qu’il devait également travailler comme serveur.

Statistiques «fausses»

«C’était l’étape de sa croissance entre sa deuxième année et ses premières années là-bas, et son entraîneur de lycée l’a placé sur un campus 5 étoiles talentueux avec ses statistiques. Il a simplement décoré ses numéros pour qu’il puisse entrer, car Michael n’était nulle part sur le radar de reconnaissance, personne n’allait à Wilmington, en Caroline du Nord, pour voir des lycéens. Il était là pendant une semaine parce que c’était le temps que ses parents pouvaient se permettre, et il a si bien fait qu’il a fini par être le MVP sur le campus. »

Il a travaillé comme serveur

«Sur le campus se trouvaient, entre autres, Patrick Ewing et Len Bias, mais Michael, Mike à l’époque, les ont tous battus. Ils l’ont supplié de rester une deuxième semaine parce que les entraîneurs du collège voulaient le voir, et ses parents ont dit qu’ils ne pouvaient pas se le permettre. Et sur le campus, ils ont dit “nous paierons votre séjour si vous travaillez dans la cuisine et comme serveur pour le reste des garçons”. Michael est resté avec le MVP de la deuxième semaine, en tant que serveur et en leur servant des fruits et du fromage grillés, puis en sortant et en battant ces gars sur le terrain.