Ce qui a vraiment commencé Isiah Thomas et Michael Jordan beef

Les troisième et quatrième épisodes de dimanche de The Last Dance se sont généralement concentrés sur la route des Bulls pour détrôner les Pistons de Détroit dans l’Est. Les Pistons venaient de faire trois voyages consécutifs en finale de la NBA (et deux titres consécutifs) avant que les Bulls de 1990-1991 ne mettent fin à cette dynastie.

Le sous-complot dans cette rivalité était le boeuf entre Michael Jordan et Isiah Thomas. Les Pistons ont provoqué une énorme agitation à l’époque lorsqu’ils ont quitté le terrain sans se serrer la main après avoir été balayés par Chicago. Dans le documentaire, Thomas a tenté d’expliquer et de rationaliser le mouvement.

Mais nous avons pu voir – par la réaction digne d’un meme – que Jordan n’a toujours pas complètement surmonté ses problèmes avec Thomas.

Et pour penser, la querelle de Thomas avec Jordan n’a même pas commencé sur le terrain.

Selon l’ancien joueur des Pistons John Salley, le bœuf entier de Thomas avec Jordan provenait du neveu de Thomas – originaire de Chicago – portant un maillot des Michael Jordan Bulls.

Salley a déclaré:

«Isiah rentre chez lui et son neveu porte un maillot des Bulls, un maillot des Michael Jordan Bulls. Il a dit: “Hé, qu’est-ce que tu fais?” “Nous à Chicago. C’est mon équipe. C’est son neveu. Il ne comprenait pas vraiment que le grand Isiah Thomas joue pour Detroit, nous ne le portons pas. Nous le portons. «Mais je viens de Chicago. Je suis en bas avec le mouvement Bull. “Isiah en était fou. Pas à Michael, personnellement. Dans son cerveau, “Chaque fois que je joue contre ce mec, je vais essayer de partir afin que mon neveu voit que c’est le maillot que vous devriez porter.” Jamais chez Michael. “

C’est ça! Je dois dire que j’apprécie cette mesquinerie.

Oui, Thomas avait parfaitement le droit d’être offensé par son neveu arborant le maillot d’un rival, mais il est allé jusqu’à essayer de retirer cela sur Jordan. Incroyable, vraiment.

