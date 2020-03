Ce qu’un film de 1936 révèle sur les femmes entraîneurs de football

Une annonce a été presque incontournable au cours des derniers mois, d’autant plus si The Algorithm sait que vous regardez du sport. L’entraîneur des Niners, Katie Sowers, la première femme à entraîner à n’importe quel niveau dans un Super Bowl, parle de son voyage vers la NFL tout en faisant la promotion pas si subtile de l’appareil de choix de la ligue comme iPad, le Microsoft Surface. «J’ai toujours voulu être entraîneure», dit-elle dans la voix off pour un extrait de sa mise en scène de certains joueurs à l’entraînement. “Je n’ai jamais vu d’opportunité dans le football parce que je n’avais jamais vu d’entraîneure auparavant.”

Sowers aurait peut-être trouvé un peu d’inspiration sur grand écran si elle avait été prête à fouiller dans certains coffres d’Hollywood. Pigskin Parade, la comédie musicale de 1936 mieux connue comme le premier film de Judy Garland, présente une histoire aussi improbable maintenant qu’elle semble banale à l’époque: un entraîneur de football maladroit est recruté de Flushing, dans le Queens, à la Texas State University, alors fictive, où son femme pousse cette équipe d’outsider à la victoire dans un match accidentellement programmé contre Yale. Oui, à ce moment-là, battre Yale était considéré comme dur.

Bessie Winters (jouée par la soi-disant “Reine des Wisecracks” Patsy Kelly) n’est pas nommée comme entraîneur de l’équipe, et elle est généralement reléguée à l’écart avec tout le monde. Mais de la scène d’ouverture du film, elle est établie comme à la fois plus intelligente et plus fluide dans le football que son mari Slug. Quand il la pousse accidentellement au cours de leur trajet en train vers l’école, sa réponse drôle est: “Ne tirez aucun de ces jeux de hors-jeu sur moi.” Leur dynamique ludique et combative n’était pas inhabituelle pour les comédies vissées de l’époque, mais sa relative partialité est surprenante, en particulier pour ceux qui la regardent aujourd’hui.

Hivers raconte à son mari (et à l’entraîneur de l’équipe) Slug comment gagner au défilé Pigskin.





Défilé de peau de porc / Fox du 20e siècle

L’impact de Bessie sur l’équipe des chiffons commence presque immédiatement. Quand elle apprend qu’il y a quatre joueurs qui participent également à l’équipe de basket-ball beaucoup plus forte de l’école, elle appelle son mari sur la touche et lui dit qu’il doit amener son équipe à jouer au “basket-ball” – en quelque sorte inverser l’idée de convertir le basket-ball joueurs aux extrémités serrées.

“Regardez, vous avez quatre grands joueurs de basket-ball – faites-en votre arrière-plan”, suggère-t-elle. “Ils ont l’habitude de se soulever un ballon de basket, laissez-les faire la même chose avec un ballon de football.”

“Dis, il y a peut-être quelque chose dans ce que tu dis”, répond-il.

“Il y a tout!” dit-elle, indignée. “N’écrivez pas beaucoup de jeux de passes délirants, laissez-les lancer la balle et courir comme un fou.”

“C’est la meilleure idée que vous ayez eue depuis que vous m’avez demandé de vous marier”, conclut-il – un bâillon qui montre à quel point l’intérêt de Bessie pour le jeu n’est guère la seule façon dont elle défie les rôles de genre traditionnels.

Bien que Bessie ne soit pas trop satisfaite de la mention de sa proposition, son infraction peu orthodoxe fonctionne immédiatement et l’équipe commence à souffler tous ses adversaires. (L’offense est fondamentalement juste beaucoup de latéraux, imitant la façon dont vous pourriez passer un ballon de basket sur le terrain.) Lorsque les journalistes demandent à Slug où il a eu l’idée, il prend (naturellement) le crédit malgré le fait que Bessie se trouve juste à côté de lui, croisant les bras et l’air chagriné.

L’équipe est confrontée à un nouveau défi, cependant, lorsque Bessie casse accidentellement la jambe du joueur vedette tout en essayant de lui apprendre à améliorer son tacle (!) Lors d’une danse (!!).

“Vous avez joué un grand match samedi, mais je suis désolée, mon vieux – vous ne savez toujours pas comment retirer un homme”, dit-elle à Biff (oui, son nom est Biff), apparemment inspiré en partie par le gin elle est consommée. Il y a un sous-texte cringey autour de son désir de l’attaquer qui était probablement destiné à titiller le public, mais qui n’est pas joué de manière trop dramatique dans le film lui-même. Biff n’a pas le temps d’être surprise, car elle se met immédiatement en position trois points et le pousse directement dans un mur d’haltères (d’où la jambe qui se casse).

Les hivers commencent un exercice de lutte avec Biff dans Pigskin Parade.





Défilé de peau de porc / Fox du 20e siècle

Le film réitère la masculinité de Bessie, attestée par son intérêt pour le jeu, son manque de déférence envers son mari et, dans le cas de Biff, sa force brute, encore et encore. Mais d’une manière ou d’une autre, ce n’est jamais une source d’alarme sérieuse pour ses pairs à l’écran – au lieu de cela, plutôt un bâillon clignotant. Il pourrait en fait être plus surprenant pour les téléspectateurs modernes qu’elle soit celle qui recrute le remplaçant de Biff, le quart-arrière massivement talentueux Amos Dodd, littéralement dans un champ de melons (assez drôle, elle suggère également de payer un autre joueur de premier plan, ce qui incite à un bref écart sur l’éthique de l’amateurisme). Lorsqu’un visiteur passe près d’elle et de l’appartement de Slug de façon inattendue, elle dessine une pièce sur un tableau noir pendant qu’il fait la vaisselle dans un tablier à froufrous.

Le fait de montrer à une femme un succès dans le football n’a pas soulevé de nombreux drapeaux rouges probablement parce que le film lui-même était présenté comme légèrement absurde, une “usurpation élégante du film de football conventionnel” comme le décrivait Hollywood Reporter à l’époque. L’ensemble du film était si manifestement irréaliste (bien que Variety ait noté «l’épouse quelque peu dominatrice») que personne ne se préoccupait trop de la «performance typiquement amusante de Kelly en tant qu’entraîneur de l’entraîneur» (également du reporter).

Hiver convainc Amos Dodd qu’il peut jouer le quart-arrière dans Pigskin Parade.





Défilé de peau de porc / Fox du 20e siècle

Mais ce que les examinateurs n’ont peut-être pas réalisé, c’est que le personnage de Bessie Winters reflète le rôle de certaines épouses de vrais entraîneurs de la période. Alice Graham Sumner, épouse du «père du football américain» Walter Camp, était connue pour assister aux entraînements de Yale quand il ne pouvait pas être là (Camp devait encore travailler un jour) et prendre des notes détaillées sur la procédure. Ils répéteraient l’entraînement pendant le dîner, souvent aux côtés des joueurs ou d’autres entraîneurs. Au cours de la saison 1888 – lorsque Yale a dominé ses adversaires, 698-0 – Alice elle-même a été facturée comme entraîneure adjointe. Les deux biographes les plus éminents de Camp, Harford Powell et Julie Des Jardins, conviennent qu’Alice était indispensable au succès de Camp à Yale.

Amos Alonzo Stagg, un autre entraîneur et joueur de football universitaire légendaire, a joué à Yale sous les camps et a finalement développé une relation similaire avec sa femme Stella Robertson alors qu’il était entraîneur à l’Université de Chicago. Elle aiderait à repérer et à élaborer des pièces de théâtre – et selon Erin McCarthy, professeur agrégé d’histoire au Columbia College de Chicago, sa présence à tous les jeux était régulièrement notée par les journaux de Chicago.

Les hivers préparent le jeu primé dans Pigskin Parade.





Défilé de peau de porc / Fox du 20e siècle

Stella et Alice n’ont probablement jamais appelé le jeu gagnant après que leurs maris se soient cognés la tête et se soient évanouis, comme Bessie le fait à la fin du défilé Pigskin. Mais il est possible qu’ils aient connu le plaisir de faire partie du jeu, de la même manière que Bessie le fait tout au long du film. Il n’ya rien de ridicule dans la joie débridée qu’elle montre quand elle est enfin en mesure de travailler sans entrave: “Maintenant, nous avons une chance!” crie-t-elle après que son mari s’est évanoui, avant de chuchoter une dernière pièce à sa meilleure recrue. Bien sûr, le film est une comédie et son Je vous salue Marie doit faire en sorte que le même pays QB enlève ses chaussures et court vers la zone de fond. Mais ce seul moment de totale assurance – un sentiment que les femmes sont trop rarement accordées dans les films et dans la vie – est un triomphe sérieux et mérité.

Winters fête un W tandis que son mari (l’entraîneur) s’évanouit sur le banc lors du défilé Pigskin.





Défilé de peau de porc / Fox du 20e siècle