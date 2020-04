Ce rameur pourrait avoir accidentellement battu un record du monde à la maison

Le rameur australien Georgie Rowe s’est assis sur sa machine ce week-end pour s’entraîner. Elle ne savait pas que quand ce serait fini, elle pourrait avoir battu un record du monde.

Rowe, qui a commencé à ramer il y a seulement quatre ans, est membre de la huitième équipe féminine australienne qui a remporté l’argent aux Championnats du monde l’année dernière. Sa place dans l’équipe olympique n’a pas encore été consolidée, alors elle, comme tout athlète potentiel, fait son entraînement à la maison.

Pour passer le temps et garder les athlètes actifs, Rowing Australia a conçu une compétition à domicile pour les athlètes. Ils s’affronteraient sur des machines Concept 2, considérées comme la chose la plus proche de l’aviron. Les athlètes enregistreraient leurs meilleurs temps, les partageraient et détermineraient un gagnant.

Le temps le plus rapide pour un semi-marathon sur un Concept 2 est de 1: 20: 12.1, établi par Esther Lofgren – qui a remporté l’or aux Jeux de 2012. Rowe a jeté de la musique samedi, s’est assise pour parcourir quelques kilomètres, et quand elle a été sur l’écran, elle a montré son temps: 1.19: 28.4. Un temps presque 40 secondes plus rapide que le record du monde précédent, le détruisant sans même le prévoir.

Maintenant, une technicité est tout ce qui reste à consolider le record du monde. Afin d’obtenir sa machine australienne pour lui permettre de faire un semi-marathon, Rowe devait convertir les miles en mètres. Il aurait été de 21 097,5, elle a donc arrondi à 21 098. Ce demi-mètre supplémentaire s’avère être un problème pour les détenteurs de records, et ils travaillent à déterminer maintenant comment juger le nouveau record.

Pour l’instant, Rowe n’est pas inquiète de savoir si elle obtiendra réellement le record ou non. Elle se prépare à être prête, chaque fois que les qualifications olympiques peuvent avoir lieu, dans l’espoir qu’elle fera partie de l’équipe et qu’elle participera à Tokyo en 2021.