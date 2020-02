Ce sera Beckham Inter Miami

Plus de 100 jours, près de quatre mois, depuis David Beckham présenté à la société quel serait le complexe sportif impressionnant qu’il a conçu pour son premier grand projet sportif, le Inter Miami. Fin octobre dernier, le virtuel britannique a annoncé son idée d’un stade qui abriterait 26 000 spectateurss. Il le lançait également via les réseaux sociaux, donnant ainsi naissance à tout le monde à ce qu’il préparait, qu’il avait en main pour l’atterrissage chez les plus riches Major League Soccer.

La ville sportive, à seulement un kilomètre de l’aéroport privé Fort Lauderdale et sept des plus belles plages de la ville, elle prend déjà forme. Il reste pratiquement un mois avant que je fasse officiellement mes débuts dans son stade est Inter Miami. Le 14 mars, le troisième jour de la Major League Soccer, le club de Beckham aura sa première réunion officielle dans son fief avant un autre classique, le LA Galaxy qui s’entraîne Boue de Schelotto et où ils jouent des visages reconnaissables comme les Mexicains Chicharito Hernández et Jonathan Dos Santos ou l’Argentine Emiliano Insúa – les trois ont traversé l’Espagne.

Les travaux du complexe qui prend déjà forme ont réellement commencé il y a sept mois, mais en si peu de temps le stade est déjà disponible, qui aura actuellement 19 000 sièges pour les fans, tout le complexe de bureaux, six terrains en gazon et un artificiel, gymnase, soins infirmiers … Tout est prêt en un mois en un temps record pour le différend de ce premier jour en tant que local Inter Miami

Dans les installations déjà former les joueurs de cette Inter Miami que l’entraîneur uruguayen mène Diego Alonso. En ce moment, malgré les nombreuses rumeurs sur les signatures possibles de l’équipe de Beckham, ils n’ont fait aucune signature de renom (oui aux jeunes à grand avenir) au sein d’une main-d’œuvre très présente nord-américaine. L’intérêt de la vieille star britannique pour plusieurs joueurs de haut niveau n’est pas passé inaperçu, bien qu’il devrait se produire au fil du temps.

Beckham recherche un joueur franchisé

Beckham il souhaite avoir dans son équipe des légendes du projet de Sergio Ramos ou Gerard Piqué, déjà au crépuscule de sa carrière, il a tenté de convaincre Edison Cavani avec une grande offre économique, et a essayé des options de la Real Madrid comme ceux de James Rodríguez et Luka Modric.

Paul McDonough, directeur sportif de Inter Miami, reconnaît dans Mirror le grand impact de David Beckham: «L’influence de David sur nous est énorme. Il est intelligent et ouvert pour discuter et partager ». Les Anglais ont passé des mois avec ce projet qui prend progressivement forme sous le soleil Miami.