Ce sera le tournoi de tennis virtuel auquel Rafa Nadal participera

Le coronavirus n’a pas empêché le différend de la Mutua Madrid Open 2020. Le tournoi peut ne pas se jouer comme prévu, mais l’organisation a trouvé un moyen de le faire virtuellement. Joueurs de tennis ils échangeront la raquette contre la télécommande À partir de ce lundi et pendant quatre jours, mesuré en ligne via le jeu vidéo «Tennis World Tour», depuis la Play Station.

Madrid est devenu l’un des grands sites du calendrier ATP et WTA, avec la présence des grands raquettes des deux équipes et cette fois-ci ce ne sera pas moins. Cette saison, le conflit de Mutua était prévu entre le 1er et le 10 mai, mais pour des raisons évidentes, il a été suspendu. Cependant, ce sera le premier des tournois prévus pour cette saison à être joué en ligne pour une bonne cause entre le 27 et 30 mai.

Les gagnants des deux tables ils recevront 150 000 euros qu’ils remettront aux joueurs de tennis les plus touchés par la suspension de la compétition. Loin d’être de grandes stars, beaucoup survivent grâce aux tournois semi-professionnels organisés par l’ITF, avec des frais d’inscription élevés et dans lesquels les récompenses n’ont rien à voir avec celles que l’on a l’habitude de voir dans l’élite. En outre, l’organisation du tournoi fera un don de 50 000 euros à la banque alimentaire de la capitale.

Le Mutua Madrid Open 2020 va changer son format dans sa version virtuelle. Il aura 16 participants dans chaque table, au lieu des 32 qui commencent le tournoi. De plus, au lieu de commencer par des éliminatoires directes, un tournoi à la ronde sera joué, qui se composera de quatre groupes de quatre joueurs chacun. Les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale, où il se jouera à mort subite jusqu’à ce qu’ils trouvent les champions.

Novak Djokovic, champion de 2019, sera le principal absent de l’édition virtuelle du Mutua Madrid Open 2020. Oui, ils le feront Rafa Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev ou les retraités David ferrer, qui retournera au tournoi dans lequel il a disputé son dernier match en tant que professionnel. Chez les femmes, Kiki Bertens défendra le titre et elles seront également Kerber, Azarenka ou l’hôtesse Carla Suarez.