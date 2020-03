Ce sera l’opération de départ à Barcelone

L’équipe catalane est obligée de vendre pour une valeur de 124 millions avant le 30 juin pour régler vos comptes. De plus, vous devrez le faire au-dessus de ce montant si vous voulez pouvoir vous renforcer cet été. Bien qu’il s’agisse d’un chiffre élevé, et plus si l’on tient compte du fait que le Barcelone a seulement accroché l’affiche de transférable à Rakitic et à Arturo Vidal à ce jour, il ne faut pas oublier qu’il a Coutinho prêté, un footballeur qui, comme avec Cucurella, Rafinha y Carles Aleñá, vise à faire de l’argent. Ils pourraient également faire partie de l’opération de sortie Umtiti y Dembélé, pour laquelle l’équipe catalane écoutera les offres

Le prêté, fondamental dans l’opération hors de Barcelone

Le footballeur qui est appelé à laisser plus de revenus dans les caisses du club est Coutinho, pour qui le Bayern Munich a une option d’achat de 120 millions. Bien que tout semble indiquer que les Allemands démissionneront de leur transfert, l’attaquant continue d’avoir une affiche importante dans le Premier ministre, une ligue dans laquelle il pourrait revenir.

Rakitic, quant à lui, pourrait poursuivre sa carrière dans la Ligue de Santander. Consciente de l’intérêt de Athlète de Madrid, le milieu de terrain serait déjà à la recherche d’une maison dans la capitale espagnole. Sa signature serait autour 30 millions d’euros. Quant à Arturo Vidal, l’autre transférable de Barcelone, le club aurait l’intention de l’inclure dans son offre au Inter Milan pour Lautaro Martinez afin de baisser son prix. Carles Aleñá, actuellement prêté à la Betis.

En ce qui concerne d’autres de ses transferts, le Barcelone a évalué en 17 millions euros à Rafinha, et s’attendent à saisir un montant similaire par Cucurella. Bien que, pour le moment, vous ne soyez assuré que du 6 Getafe pour prendre possession de la voie, il aura une clause de 25 millions que, s’il est payé par une autre équipe, 10 Ils iront dans les coffres de Barcelone comme nous l’avons dit dans OKDIARIO.

Umtiti et Dembélé pourraient achever l’opération de sortie de Barcelone si nécessaire

Pour atteindre 124 millions d’euros, l’équipe de Barcelone a également mis Umtiti sur le marché, et pourrait également envisager la possibilité de se séparer de Dembélé s’il reçoit une bonne offre des Français.