Ce sera “notre meilleure victoire”, les athlètes espagnols passent à l’appel de Rafa Nadal et Pau Gasol

De plus en plus d’athlètes espagnols ont rejoint la campagne «Notre meilleure victoire», promu par Pau Gasol et Rafa Nadal, en collaboration avec la Croix-Rouge, pour lutter contre le coronavirus. Iker Casillas, Dani Carvajal, Fernando Alonso ou Carlos Sainz, père et fils, font partie de ceux qui ont rejoint cette initiative promue par deux grands athlètes pour aider dans l’une des périodes les plus difficiles.

“Le temps est venu pour le sport espagnol de remporter notre meilleure victoire.” Collaborez au projet #CruzRojaResponde avec votre contribution à ES44 0049 0001 5321 1002 2225. Pau Gasol et moi sommes en route. Rejoignez-vous? », Publié Rafa Nadal sur leurs réseaux sociaux pour présenter la campagne de financement pour lutter contre le coronavirus. Une initiative à laquelle de nombreux visages du sport espagnol se sont bientôt joints, mais à laquelle tous ceux qui le souhaitent avec leur grain de sable peuvent également contribuer.

Iker Casillas, Fernando Alonso, Carlos Sainz – père et fils -, Bruno Hortelano, Feliciano López, Paula Badosa, Sergio Busquets, Nacho Fernández, Dani Carvajal… Ils font partie de la vaste liste de noms qui ont voulu se joindre à cette grande initiative, indépendamment de la discipline ou du bouclier. Ils voulaient tous se joindre à une campagne dans un combat commun pour tenter de mettre fin au coronavirus.