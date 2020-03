Ce serait la Ligue si elle n’était pas reprise par le coronavirus

La crise des coronavirus pourrait définitivement arrêter la Ligue de Santander. Dans cette situation, l’un des scénarios traités est que tout se termine tel quel après 27 jours contestés. Si c’est le cas, ce serait un championnat de ligue vu pour la détermination de la peine.

Barcelone, un champion ennuyeux

Barcelone ajouterait son 27e championnat de ligue après une saison avec plus d’ombres que de lumières. Une campagne dans laquelle Ernesto Valverde a cessé d’être entraîneur de culé et Quique Setién a été son remplaçant, bien qu’il n’ait pas été en mesure de rediriger la situation du club.

Les azulgranas seraient l’un des champions les moins brillants des dernières éditions, mais c’est la tendance dominante dans la lutte pour le leadership. Ni les Catalans, ni le Real Madrid, encore moins l’Atlético n’ont été à un niveau élevé. En outre, les scandales extra-sportifs dont le club catalan a souffert ont conduit à un environnement d’autodestruction au Can Barça.

L’Atlético serait absent de la Ligue des champions

En dehors de Barcelone, ils accèderaient à la prochaine Ligue des champions le Real Madridle Séville de Lopetegui et la Société réelle.

Le Real Madrid manquerait une occasion unique d’être champion voir les mauvaises performances de Barcelone, mais celles de Zinedine Zidane n’ont pas été à un niveau élevé pendant la compétition non plus. Des erreurs telles que la défaite à Villamarín, à la Ciutat de Valencia ou à Son Moix ont été payées très cher.

Séville atteindrait l’objectif de la Ligue des champions avec une troisième place honorable, mais Je voudrais après une saison douce-amère: bon début avec Ocampos, Diego Carlos et compagnie à un niveau spectaculaire, mais baisse de performance à partir de janvier. De son côté, la Real Sociedad reviendrait en Ligue des champions après une saison exceptionnelle, avec coupe finale incluse. L’équipe basque a été l’un des grands champions du championnat.

Et dans les postes qui donnent accès à la Ligue Europale Getafe et le Athlète de Madrid. Les azulones reviendraient pour rester aux portes des Champions après une autre saison pour l’histoire. Et pour sa part, l’Atlético del ‘Cholo’ Simeone n’obtiendrait pas le ticket pour la Ligue des champions pour la première fois depuis que l’Argentin est sur le banc de matelas. Saison difficile pour eux, malgré une belle performance en Europe.

Descente: Espanyol, de l’Europe à l’enfer

Majorque, Leganes y Espanyol ils déclasseraient. Trois équipes qui ont été reléguées pendant une grande partie de la saison et n’ont pas pu rediriger la situation. Majorque resterait à un point de permanence marqué par la Celtic de Vigo, une des plus grosses déceptions du championnat.

Les Leganés descendraient après les difficultés en essayant de se composer les sorties En-Nesyri et Braithwaite, ce dernier très controversé. Enfin, l’Espanyol tomberait au puits après une saison au cours de laquelle il aurait évolué en Ligue Europa. Les sorties de Borja Iglesias et Rubi, l’usure européenne et la mauvaise planification de l’équipe en été ont été les clés de l’une des plus grosses bosses que nous laisse cette Ligue 19/20.

Les révélations et déceptions du championnat

La Société réellele Getafe et le Grenade seraient les trois révélations de la Ligue de Santander. Les deux meilleures équipes pour leur classement respectivement en Ligue des champions et en Ligue Europa et Grenade pour leur neuvième place honorable après leur retour en première division.

L’équipe andalouse a fait un début de saison fantastique et, bien qu’elle se dilue progressivement, a terminé un excellent début de 2020 avec les demi-finales de la Copa del Rey. La forteresse de Los Cármenes a permis au tableau nasride de vivre une saison tranquille dans la zone noble de la table. Beaucoup de mérite à son entraîneur, Diego Martínez.

Et comme déceptionsLe Athlète de Madrid serait hors de la Ligue des Champions, le Espanyol irait à la deuxième division et la Celtic de Vigo Il aurait été façonné par la lutte pour la relégation après les grandes signatures de Rafinha, Denis Suárez et d’autres en été. En outre, d’autres équipements tels que Villarreal, Valence ou le Betis Ils n’ont pas non plus répondu aux attentes.

Liga Santander MVP

Après 27 jours de jeu, les candidats au meilleur joueur de la Ligue pourraient être Odegaard, Messi y Courtois. Quand il semblait que le football l’avait oublié, le gaucher de Martin Odegaard a frappé la table avec le maillot de la Real Sociedad sur la table. Le Norvégien a été à la tête, avec Merino, d’une Real Sociedad qui aurait accès aux prochains champions.

Leo Messi est de retour pour soutenir Barcelone avec leurs performances. L’Argentin serait le meilleur buteur de la Ligue et donnerait à son équipe un autre titre de champion, bien que ce ne soit pas sa meilleure saison. Pour sa part, Thibaut Courtois s’est imposé dans le but de Santiago Bernabéu comme l’un des meilleurs gardiens de but de la planète.

Finalement, Joao Félix, Danger, Borja Iglesias y De jong, entre autres, ont été les footballeurs dont les performances ont été plus décevantes dans une Ligue de Santander 19/20 qui aurait pu arriver à son terme.