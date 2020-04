Ce serait les onze du Real Madrid si toutes les signatures étaient destinées

Le Real Madrid ne cessera pas d’essayer de fermer les grandes signatures dans le prochain marché d’été. L’équipe blanche a de son côté un grand nombre de joueurs prêtés et une “ surpopulation ” dans sa première équipe qui peut être utilisée comme échange pour faire des échanges ou faire des grosses signatures moins chères.

Et c’est ce qu’ils doivent faire à Madrid. Les rumeurs concernant les joueurs liés à la boîte blanche ne s’arrêtent pas, de la défense au front, il y a beaucoup de noms qui ont sonné pour rejoindre l’équipe de Madrid.

Et dans l’hypothèse où certaines d’entre elles pourraient être réalisées, voici à quoi pourrait ressembler le gala XI renouvelé que les meringues présenteraient au monde avec les fissures les plus entendues dans les journaux du monde:

Il convient de noter qu’il est financièrement impossible que toutes ces signatures aient lieu dans un seul marché, mais ce serait la position que chacune prendrait si elle était embauchée.

Thibaut Courtois, Mendy (Reguilón), De Ligt (Ramos), Varane (Militão), Achraf (Carvajal), Casemiro (Camavinga), Valverde (Isco), Ódegaard (Kroos), Hazard (Vinicius), Mbappé (Jovic), Rodrigo (Asensio).

Parmi les nouveautés on trouverait le prêté Achraf y Reguilon sur les côtés, au milieu de la défense serait la paire De Ligt – Varane, étant le jeune Néerlandais qui pourrait devenir un digne remplaçant pour Sergio Ramos. Le capitaine a sans doute déjà donné ses meilleures années à l’équipe et il s’agit de quelques années de ses adieux à Madrid.

Casemiro enfin il aurait quelqu’un à emporter quelques minutes, Camavinga est le favori des blancs pour arriver en tant que milieu défensif. Dans le milieu de terrain offensif et créatif viendrait Ødegaard, actuellement prêté à la Société réelle et avec une claire possibilité de revenir avant la fin des deux années d’affectation.

Et enfin, le plomb. Le soi-disant dans les médias est exclu de la liste Erling Haaland Parce que cela ne semble pas être une option évidente pour le marché d’été 2020, il est dit que sa clause d’annulation de 75 M € pourrait être effective à partir de 2021, donc même être l’un des joueurs qui a joué le plus de couvertures est également une option à moyen terme.

Le très convoité Kylian Mbappé Il mènerait l’offensive, agissant comme 9 pour ne pas occuper le poste d’Eden Hazard, cherchant à être un digne remplaçant de Karim Benzema, qui à 32 ans a également donné ses meilleurs jours au club blanc.

Le Français est le joueur le plus aimé de Madrid depuis des années mais en même temps le plus difficile à embaucher, son prix élevé rend ses options pour atteindre le Santiago Bernabéu cette année compliquées, mais cela ne peut pas non plus être considéré comme impossible.