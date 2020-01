Ce sont les 16 équipes qui seront en huitième de finale de la Copa del Rey

La nouvelle Copa del Rey C’est déjà en huitièmes de finale. Après quelques seizièmes passionnants au cours desquels Madrid et surtout Barcelone ont souffert contre les modestes unionistes et Ibiza, vendredi prochain dans la ville sportive de Las Rozas les matchs à élimination directe seront connus.

Dans le tirage au sort, il y aura trois tambours: un avec les équipes de première division, un autre avec les équipes de deuxième division et le troisième avec les équipes de deuxième division b (s’il y en a). Il n’y aura pas de battage médiatique, comme lors du seizième tirage, avec les équipes qui ont joué la Super Coupe d’Espagne.

Le tirage commencera en faisant correspondre Clubs de deuxième division B avec ceux de la catégorie la plus élevée, puis faites de même avec la deuxième division et la première. Ces huitièmes de finale continueront d’être disputés sur le terrain de la plus petite équipe de division.

Enfin, les équipes restantes de la Ligue de Santander s’affronteront et le tirage au sort décidera également dans quel domaine. Par conséquent, si Barcelone et le Real Madrid n’apparaissent pas dans des affrontements contre des équipes de deuxième division et de deuxième division, ils pourraient se faire face.

Les 16 équipes classées

Athletic Club de Bilbao, Barcelone, Grenade, Villarreal, Valence, Real Sociedad, Tenerife, Real Madrid, Mirandés, Leganés, Badajoz, Cultural y Deportiva Leonesa et Rayo Vallecano.