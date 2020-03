Ce sont les facteurs sur lesquels les Lakers doivent se concentrer pour remporter la victoire contre les Bucks

Anthony Davis est l’un des plus grands candidats au meilleur défenseur de la NBA | Stacy Revere / .

Aperçu des Lakers-Bucks pour @LeBron_Wire: appréciant la défense des Bucks, se demandant si LeBron éclate le profond 3 points du schéma de largage des Bucks et si Giannis peut rester au chaud de 3 contre les Lakers https://t.co/EzoWmI19cU

Ouais … plus je regarde Milwaukee, plus j’obtiens des vibrations Warriors 2017. Ceci est un mastodonte. Pas au même niveau de talent que les Dubs des quatre meilleurs gars, mais obtenant des résultats similaires. Les dollars sont plus profonds avec des meneurs de jeu compétents et des menaces de tir

Cotes d’efficacité des joueurs (PER) les plus élevées

1. Giannis (31,84)

2. Anthony Davis (28,48)

3. LeBron James (25,79)

4. Khris Middleton (21,93)

5. Dwight Howard (19,19)

6. Eric Bledsoe (18,37)

7. George Hill (17,77)

8. Ersan Ilyasova (15,57)

9. Donte DiVincenzo (14,74)

