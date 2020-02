Ce sont peut-être des géants qui parlent de la tournée anniversaire «Inondation»

Pour célébrer le 30e anniversaire de leur album Flood déconcertant et adoré de 1990, They Might Be Giants, le duo alt-rock Brooklyn-via-Massachusetts de John Flansburgh (lunettes; droll; guitare, principalement) et John Linnell (pas de lunettes; même droller) ; accordéon, fréquemment) apprennent à jouer à l’envers les “Sapphire Bullets of Pure Love”. Signifiant physiquement, message de Satan en arrière. Linnell décrit cette entreprise, drôlement, comme un «effort héroïque» et considère le résultat jusqu’à présent comme «étonnamment musical».

Il plaisante. Il plaisante à moitié. Parce qu’avec ce groupe, avec ce style de vie, plus l’idée est maladroite, plus l’intention est pure et plus le travail est dur. “John et moi avons passé des heures et des heures à ce stade à essayer de mémoriser les paroles à l’envers de” Sapphire Bullets of Pure Love “,” explique Linnell, discutant au téléphone à la mi-janvier en tant que duo, longtemps augmenté en direct par un groupe complet. , prêt à entreprendre une tournée nationale centrée sur les inondations pendant des mois. “Ce que nous avons pu faire lors de la répétition, c’est le chanter en tenant des feuilles de paroles devant nos visages, mais nous ne maîtrisons toujours pas la version hors livre.”

Les “Sapphire Bullets of Pure Love” originales à temps linéaire sont une bizarrerie de 96 secondes au milieu des 18 autres bizarreries déroutantes et délicieuses qui ornent Flood, avec une boucle de clavier agréablement désorientante et quelques modestes percussions à pots et à casseroles et (en effet! ) un petit accordéon doux. Les paroles plaintives, chantées conjointement par les deux Johns, équilibrent fantaisie et menace à la mode traditionnelle They Might Be Giants: «John, j’ai été mauvais, et ils viennent après moi / Quelqu’un s’est trompé et je crains que cela c’était moi. »C’est un petit jingle brillant; c’est un glas de mort résigné. Juste parce que vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie (vous ne le faites jamais, pas exactement) ne signifie pas que ce n’est pas profond.

J’ai parlé à mon confrère obsédé par le TMBG de cette affaire de jouer en arrière et il m’a immédiatement envoyé un MP3 de la chanson avec le nom de fichier “Evol Erup Fo Stellub Erihppas”; la boucle du clavier sonne à peu près la même chose, et le reste ressemble à un chant ivre de Tame Impala en allemand. Alors, bonne chance à la foule chanceuse de la ville aléatoire qui entend d’abord cette splendide monstruosité en direct. Cette foule recevra-t-elle un avertissement préalable? “Bonne question”, dit Linnell. “Je ne sais pas. Quel serait mieux? Serait-il préférable de prévenir les gens à l’avance, afin qu’ils soient prêts pour cela? Peut-être pourrions-nous amener les gens à la filmer, puis nous leur laisserons le soin d’inverser la vidéo et de la regarder en arrière. Voyez quel genre de travail nous avons fait. Tu sais?”

Que Dieu bénisse They Might Be Giants, alors, pour avoir apporté un sens de l’innovation surprenant à leurs pièces de nostalgie. Si vous voulez que ces gars regardent en arrière, alors par jove, ils vont aussi chanter en arrière.

Flansburgh et Linnell se sont rencontrés pour la première fois à l’Ephraim Curtis Middle School de Sudbury, au Massachusetts, et ont fait leur apparition à New York via une scène artistique du East Village du milieu des années 80, Flansburgh décrit, dans un appel téléphonique séparé, comme «un mélange très grisant de juste des trucs qui étaient tellement dépassés. »Ils partageaient souvent leurs factures avec le duo de comédie expérimentale de Steve Buscemi; “J’ai vu une bande-annonce d’un film”, se souvient Linnell d’un incident de nombreuses années plus tard, “et je me disais:” Oh, hé, il y a ce gars. “”

Le premier éponyme de TMBG en 1986, toute la grandeur minimale de la boîte à rythmes et la jeunesse d’avant-garde, a une polka jaunty appelée “J’espère que je vieillis avant de mourir”; le crunchier Lincoln, de 1988, a une chanson de rupture de jangle-pop assez mélancolique appelée “They’ll Need a Crane”. Le rock universitaire était une chose à l’époque, débraillé et érudit et parfois même anthémique d’une manière autodérision; les âmes sœurs plus spécifiques des Johns, de mon point de vue au moins, allaient de «Weird Al» Yankovic (humour légitime + accordéon) à Pee-wee Herman (fantaisie fantaisiste si profonde qu’il scanne comme menace) à la diaspora Monty Python (chaque nouvelle opus pop-art de la taille d’une bouchée, et chacun des packs d’albums du groupe en une vingtaine, était une frappe de poisson vivifiante au visage).

Mais aucun artiste avant ou depuis n’est proche de capturer l’irrévérence férocement sincère de ce groupe. (Ou rester au pouvoir: They Might Be Giants continue de tourner sans relâche et a sorti plusieurs dizaines d’albums, dont trois en 2018 seulement.) Sorti en janvier 1990, Flood était le premier label du groupe pour Elektra, à l’époque où ces mots signifiaient quelque chose; «Le label majeur, s’émerveille Linnell, avait ce pouvoir incroyable de l’infliger au monde entier.»

Ce qui signifiait un jeu radio modeste et même une action MTV de nuit. Le résultat final est que quand j’avais 12 ou 13 ans, à la dérive spirituelle dans la couleur du Midwestern pré-rock alternatif, mon Cool Oncle Nick a joué pour moi le “Particle Man” de Flood – les claquements accrocheurs, le rebond de l’ompah, le riff d’accordéon juste, le le récit science-théologie abstrusivement enfantin opposant l’homme particule à l’homme triangulaire, l’homme univers à l’homme personne et sans hyperbole a changé ma vie.

“C’est bien que vous ayez un oncle cool”, dit Linnell. «Tout le monde n’en a pas.» Il entend probablement beaucoup ce genre de choses. L’entrée Flood dans la série 33⅓ d’un livre sur un album de poche, écrite par deux doctorants nommés Elizabeth Sandifer et S. Alexander Reed, est construite autour de la thèse selon laquelle ils pourraient être des géants font «la musique idéale pour le collège ensemble «doué», un groupe d’enfants diversement exclus qui, malgré tout, ne veulent pas vraiment énerver leurs parents. »Les trois chansons les plus durables de Flood (toutes des agrafes en direct à ce jour) sont« Particle Man »; une reprise klezmer géographiquement précise de la chanson de fantaisie des années 50 «Istanbul (pas Constantinople)»; et le “Birdhouse in Your Soul”, une anthologie pas du tout autodérision, une confiture pop-synthé ravissante chantée du point de vue d’une veilleuse amicale.

«Particle Man» et «Istanbul (Not Constantinople)», en fait, sont apparus dans un étrange épisode de 1991 des incontournables de l’animation après l’école Tiny Toon Adventures; la violence slapstick (Universe Man bat le bejesus de Particle Man) n’était pas exactement sur la marque, bien que le chaos littéralement trop jeune pour grandir de tout cela était à la marque à l’extrême.

Dans l’ensemble, Flood était assez bizarre et ludique pour être aussi désespérément froid à l’époque, mais suffisamment émouvant pour être considéré, rétrospectivement, comme la chose la plus cool imaginable. «C’est à la fois un regard enfantin sur l’âge adulte», écrivent Sandifer et Reed, «et un regard mature sur l’expérience de l’enfance.» Les critiques ne l’ont pas toujours compris; le bulletin électronique du groupe a récemment réimprimé, sous le titre extra-droll ROLLING STONE RAVES !, la revue deux étoiles du magazine Flood, qui commence par la ligne “Maintenant que la fraîcheur de leur Dorks on Parade shtick s’est dissipée …” Mais le les enfants étaient accrochés et sont restés accrochés longtemps après avoir cessé d’être des enfants.

Flansburgh, aussi, reçoit beaucoup la routine que vous avez changée ma vie au lycée. “C’est une chose vraiment étrange, mais Flood était extrêmement populaire auprès du club de musique de Columbia House”, me dit-il, se référant à la vieille raquette de vente par correspondance de huit CD pour un cent abusée par de nombreux adolescents des années 90. “Quelle est l’erreur que seuls les élèves de huitième année font, non?”

“Nous voulons faire des trucs qui sont surprenants, mais nous voulons aussi faire des chansons persuasives et accrocheuses et intéressantes et attirer les gens. Je veux dire, vous pouvez surprendre les gens simplement en sortant une arme à feu.” – John Flansburgh

En l’occurrence, j’ai conservé pendant une trentaine d’années la description de Flood dans le catalogue de Columbia House, qui se composait de deux mots: «brillance excentrique». C’est une autre chose que ces gars obtiennent beaucoup. “Je veux dire, je me contenterais de” brillance “”, plaisante Flansburgh, mais une partie de l’héritage de ce record est la façon dont il a attiré sans relâche et vaillamment échangé des mots comme ringard ou dorky ou geeky. “Je pense que les gens veulent créer du drame, et l’idée que nous, par exemple, secouons nos poings vers le ciel à chaque fois que quelqu’un nous appelle excentriques pourrait être une sorte d’humour”, dit-il. “La vérité est que nous avons toujours abordé cela comme, nous voulons faire quelque chose d’extrême, et nous voulons faire quelque chose qui est une représentation très authentique de notre sensibilité. Nous sommes parfaitement conscients que nous mélangeons humour et musique ensemble, et c’est un jeu d’équilibre. “

Plus précisément (et dangereusement), il s’agit de «nitroglycérine culturelle», comme il le dit. “Si vous essayez d’écrire une chanson qui va résister à une écoute répétée et pas seulement être super ennuyeux, vous avez une chose beaucoup plus compliquée que vous devez faire, et c’est, je pense, où nous y sommes », poursuit Flansburgh. “Nous voulons faire des trucs qui sont surprenants, mais nous voulons aussi faire des chansons persuasives et accrocheuses et intéressantes et attirer les gens. Je veux dire, vous pouvez surprendre les gens simplement en sortant une arme à feu.”

Les triomphes persuasifs de Flood incluent la ballade au piano «Dead» (dans laquelle le narrateur se réincarne comme un sac d’épicerie), ou la manière moins mélancolique de la chanson de rupture surf-rock «Twisting», ou l’outré dub fantasia «Hearing Aid» (avec un solo de guitare scabre de No Wave deity Arto Lindsay). Ou le solo de trompette extatique au milieu d’un bop inhabituellement simple appelé “Your Racist Friend”. Ou la géniale basse de basse-cour “We Want a Rock”, qui tourne autour du refrain, “Tout le monde veut un rocher / Pour enrouler leur morceau de corde autour. “(C’est une parabole sur le conformisme, peut-être:” Son noyau de non-jugement, “soutient le livre Flood,” aide à démêler le concept d’exclusivité dont la fraîcheur tire son pouvoir, produisant une ode aux joies du non-cool qui fait aucun effort réel pour racheter ou défendre les non-cool. ») Si c’est trop verbeux, essayez le blip surréaliste lounge-rock« Minimum Wage », qui se compose de trois mots, si heeeya! compte même comme un mot.

En 2010, lorsque le groupe a joué des concerts du 20e anniversaire qui me faisaient me sentir assez vieux, le morceau Flood qui m’a le plus marqué était l’épopée du groupe de fanfare «Whistling in the Dark», l’un des plus longs morceaux de l’album (à 3:25) et les appels les plus directs au paria de 12 ans qui se cache toujours en nous tous:

Il n’y a qu’une seule chose que je sais bien faire

Et on m’a souvent dit que vous ne pouvez faire que ce que vous savez bien faire

Et c’est toi

Soyez ce que vous aimez

Sois comme toi

Etc. Assez simple; terriblement inspirant. Sauf que Linnell chante la chanson d’une voix morose et stupide swing-low-sweet-chariot, et le narrateur arrive à mentionner qu’il est en prison. Ne vous tournez pas vers They Might Be Giants pour des conseils simples ou une autobiographie. “J’espère qu’il est évident que nous sommes en quelque sorte un arc”, a déclaré Linnell. “Ou, nous parlons de la voix d’un personnage fictif. Il y a peut-être un narrateur peu fiable. Quand quelqu’un dit dans une chanson, ‘Les gens devraient être battus pour avoir exprimé leurs croyances’ »- c’est d’une chanson de Lincoln appelée« Shoehorn With Teeth »-« J’espère que les gens comprennent que nous, les auteurs-compositeurs, ne ressentons pas cela. “

Ce que les auteurs-compositeurs ressentent vraiment est un mystère que les Johns ont conservé pendant plus de 30 ans. “Je ne pense pas que nous soyons préoccupés de communiquer à un public comme le sont beaucoup d’auteurs-compositeurs à succès”, dit Flansburgh. “Avez-vous remarqué que cette expression” accessible au public “est utilisée? J’ai l’impression qu’il y a des groupes et des auteurs-compositeurs qui sont très ouverts au public, et il y a des groupes qui sont plutôt privés. J’ai l’impression que nous sommes un groupe profondément privé. »

Profondément tourné vers l’avenir aussi: They Might Be Giants a prospéré dans les années 90, mais aussi, surtout, leur a survécu, pivotant vers les albums pour enfants pendant une brève période des années 2000 et ne ralentissant guère depuis. (I Like Fun, le plus éminent des trois disques de 2018, a la vivacité décontractée des fauteurs de troubles de bonne qualité un cinquième de l’âge du groupe.) Sur la tournée Flood qui se poursuivra en mai, les sets dureront plus de deux heures , ce qui signifie que Flood lui-même occupera bien moins de la moitié de la série. Flansburgh est toujours marquée par un vieux sketch d’Amy Schumer sur une rupture romantique hurlante dans laquelle Schumer crie: «J’espère que la prochaine fois que vous irez à un concert, le groupe ne jouera pas la chanson que vous voulez entendre, et à la place, ils il suffit de jouer des chansons de leur nouvel album. »Mais cette entreprise ressemble à la bonne dose de nostalgie, une célébration du passé très tendue.

C’est bien sûr une sorte de nitroglycérine culturelle. “Je veux dire, nous allons simplement continuer à vieillir”, plaisante Flansburgh, ou demi-blagues. “C’est si étrange. Parce que nous passons si peu de temps à nous attarder sur ce genre de choses et sur la façon dont cela affecte les gens, nous avons des gens qui viennent à des spectacles qui ont été complètement élevés dans notre musique, et ce sont des adultes. Ce sont des adultes adultes. Pour eux de venir à notre spectacle, ce n’est pas comme voir un groupe contemporain. C’est juste eux qui vérifient qui ils sont. Ce qui est sauvage. »Même la vie d’un groupe de rock au succès débordant ne peut être vécue qu’en avant. Les chansons de ce groupe, cependant, avec un peu de pratique, sont une autre affaire.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer