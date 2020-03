Ce TKO est venu avec un silence étrange à l’UFC Brasilia

Les cris de Gilbert Burns ont fait écho dans toute l’arène lors de l’événement co-principal à l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil.

Burns (18-3 MMA, 11-3 UFC) a éliminé Demian Maia (28-10 MMA, 22-10 UFC), mais le moment manquait de l’énergie typique d’un KO. Dans des circonstances normales, Burns fêterait sa victoire avec des milliers de fans dans un environnement bruyant. Typiquement, la foule se déchaînait après l’avoir vu envoyer Maia au tapis.

Mais à cause du coronavirus, le MMA a pris des précautions pour vider l’arène pour l’événement. Aucun fan n’était présent. (Et bien sûr, cela n’a peut-être pas été une précaution suffisamment grande au milieu de l’épidémie de COVID-19, avec la NBA, la LNH et la MLS suspendant le jeu.) Cela a rendu la célébration étrangement calme, même après l’un des moments les plus excitants de le soir. Lorsque les commentateurs ont cessé de parler pendant un moment, ce ne sont que des cris de Burns. Voici un aperçu:

Peut-être que les fans ne pouvaient pas être dans l’arène pour réagir, mais ils ont célébré de chez eux en participant à la conversation sur les réseaux sociaux.

Certes, les fans prennent du confort à regarder des sports dans une période difficile. Mais cela semblait une mauvaise idée, étant donné que la plupart des sports américains ferment leurs portes dans le but d’honorer la demande de distanciation sociale du CDC.

