Ce week-end, l’Incude reçoit le plus grand nombre d’athlètes de l’État des Jeux nationaux de Conade – .

Oaxaca.- Ce week-end, l’Institut de culture physique et des sports d’Oaxaca (Incude Oaxaca), recevra des athlètes de toutes les régions de l’État avec le bloc d’une plus grande participation de la scène d’État des Jeux nationaux de la Conade.

Le baseball, le softball, l’athlétisme, le volleyball en salle et sur la plage, seront les sports qui se dérouleront à partir de ce vendredi dans les différents sites sportifs, où les équipes et les athlètes cherchent à être les premiers à être des nationaux sélectionnés.

Dans les sports communs, les équipes gagnantes obtiennent leur laissez-passer direct pour la phase finale des Jeux nationaux, tandis qu’en athlétisme, les deux premières places iront au régional pour affronter Puebla, Veracruz et l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et seulement s’ils donnent les heures et les notes spécifiées dans l’appel pour les catégories Sub 18 et Sub 20.

Pour le baseball, les catégories 2004-2005 et 2006-2007 ont été convoquées, uniquement dans la branche masculine et qui seront basées sur les diamants de la Baseball Academy “Alfredo Harp Helú”, San Bartolo Coyotepec et le terrain de l’Unité Sportive ” Le Tequio. ”

Dans ce sport, il y a un total de six équipes avec la participation de deux neuvaines représentatives des régions de l’isthme, des vallées centrales et du bassin de Papaloapan, qui s’affronteront pour obtenir la représentation de l’État.

Pour le softball, les catégories 2004-2005 ont été appelées dans la branche féminine et en 2001-2003 dans les deux branches, avec la participation d’équipes représentatives de la Sierra Norte, des Vallées centrales, du bassin Papaloapan et de l’isthme, qui joueront tous contre tous dans les domaines de la Baseball Academy “Alfredo Harp Helú” et culminera samedi.

Le volleyball a les catégories 2000-2001, 2002-2003 et 2004-2005 dans les branches féminine et masculine 1999-2000, 2001-2002 et 2005-2003, avec un total de 33 quintets, provenant des régions du bassin , Costa, Istmo, Vallées centrales, Mixteca, Sierra Norte et Sierra Sur et débutera ce vendredi à partir de 8h00.

Le siège de ce sport est le Centre de Baccalauréat Technologique et Services Industriels (Cbtis) 26, pour la branche féminine, tandis que les garçons joueront au lycée technique (EST) 118; les duels réguliers se termineront samedi, tandis que dimanche les finales se joueront sur les mêmes sites.

Le beach-volley se jouera dans les bancs de sable de Riberas del Atoyac et celui de CAPCE dans les divisions 2000-2001, 2002-2003 et 2004-2005 dans les deux branches avec l’aide de 34 duples représentant l’isthme, Cuenca, Mixteca, Vallées centrales et Costa, avec des duels à tous contre tous et le classement national seulement de la première place.

Le samedi et le dimanche, l’athlétisme se déroulera avec l’assistance de 320 athlètes des catégories Sub 16, Sub 18 et Sub 20 des deux branches, dans les tests d’athlétisme basés sur «El Tequio» et la piste «Venustiano Sports Center» Carranza. ”

Le laissez-passer pour le National Regional sera pour les deux premières places de chaque test des divisions Sub 18 et Sub 19, à condition qu’elles respectent les distances et les temps établis par l’appel, tandis que celles du Sub 16 ont sécurisé leur place aux Jeux. Ressortissants

Pendant les deux jours d’activité, les tests sur le terrain auront lieu à «El Tequio» de 8h00 à 14h00 et dans l’après-midi, les délégations se rendront au centre sportif «Venustiano Carranza» à 16h00. à 18h00

