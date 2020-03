“ Cela a éclipsé le cricket ” – le capitaine de l’Angleterre, Joe Root, a déclaré que l’abandon de la tournée au Sri Lanka n’était qu’une option à la lumière du coronavirus

Joe Root a admis qu’il était soulagé après que le Tour d’Angleterre au Sri Lanka en deux épreuves ait été abandonné en raison des craintes suscitées par le coronavirus.

La série de deux tests devait commencer à Galle le 19 mars, mais elle a été annulée vendredi lorsque la décision a été prise de retourner au Royaume-Uni.

. – .

Joe Root et son équipe sont rentrés chez eux du Sri Lanka

Root a révélé que la nature rapide de la pandémie avait perturbé son équipe, suscitant des inquiétudes concernant ses amis et ses relations au Royaume-Uni.

S’exprimant avant le vol de retour de l’Angleterre, Root a déclaré: «Il y avait un élément de soulagement. La bonne décision a été prise.

«On pouvait voir en regardant les joueurs que leur esprit pensait ailleurs aux gens à la maison. Maintenant que nous pouvons aller nous occuper de familles et être avec des êtres chers, cela met beaucoup de gars à l’aise.

«Naturellement, il y a eu beaucoup de discussions dans les vestiaires et c’est arrivé à un stade où il a éclipsé le cricket. En regardant la rapidité avec laquelle les choses se sont passées à la maison, vous pensez à la famille et aux amis qui pourraient être un peu plus vulnérables et c’est difficile quand vous êtes loin.

“Il était clair que cela gênait la performance et affectait le bien-être mental des gars.”

.

Le coronavirus fait des ravages dans le monde du sport

Le Sri Lanka n’a enregistré que trois cas de Covid-19, mais il y avait des craintes que les fans de voyage en Angleterre, estimés à environ 3000, pourraient apporter par inadvertance le virus avec eux.

Si un joueur ou un membre de l’équipe d’Angleterre s’était révélé positif, il aurait immédiatement été retiré de l’environnement soigneusement contrôlé de l’équipe et remis aux procédures du gouvernement sri-lankais.

Il est entendu que l’équipe de gestion de l’Angleterre a été informée des dispositions relatives à la quarantaine et qu’elles en sont préoccupées.

“Il y avait un certain nombre de scénarios différents dans lesquels nous aurions pu nous trouver qui étaient assez effrayants pour être honnêtes”, a déclaré Root.

«Vous pensez comment les choses auraient pu se passer – être isolé ici, déconnecté de l’équipe, sans la sécurité que nous aurions habituellement autour de nous au sol ou à l’hôtel. Si l’un des gars devait l’obtenir dans ces conditions, ou un membre du public voyageant, cela pourrait être une expérience assez effrayante. »

Le président de Sutton United détaille l’effet du coronavirus sur le football hors ligue

Root ne sait pas où ni quand il reverra ses coéquipiers après son arrivée en Angleterre, avec le début de la saison dans le comté dans un doute sérieux et le premier test de l’Angleterre de l’été, contre les Antilles le 4 juin, également en question.

La perspective de jouer à huis clos est susceptible d’être discutée à un moment donné, scénario qu’il accepte à contrecœur.

«Il serait très étrange que cela se produise, mais si ces choses devaient arriver, qu’il en soit ainsi», a ajouté Root.

«Nous sommes toujours extrêmement bien soutenus et cela a joué un grand rôle dans nos résultats ces dernières années. Ils ont un grand impact sur la façon dont nous jouons au cricket, nous aimons interagir.

“Nous ne savons pas quand nous jouerons à nouveau. Je suppose que vous ne pouvez pas organiser de rassemblements de masse, donc il n’y aura pas beaucoup de camps d’entraînement. Je suis sûr qu’au cours des prochaines semaines, nous nous préparerons et ferons tout notre possible pour être aussi prêts que possible, mais jusqu’à ce que nous en sachions plus, ce n’est qu’un cas de bon sens. Prenez soin de vous, conditionnez-vous bien et soyez prêt à commencer. »

.