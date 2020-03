cela ne peut se faire que seul et près de chez soi

Le choquant nombre de personnes infectées et décédées en Italie en raison du coronavirus, ils ont choqué le monde et dans le pays transalpin ils continuent de prendre des mesures pour essayer de ralentir la progression de la pandémie. Au cours des dernières heures, plus de 600 morts ont été enregistrées pour un total de 4 032 – faute de mise à jour -, ce qui a provoqué la réaction du ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, qui a annoncé des mesures plus restrictives pour le sport pour les professionnels et les amateurs sur le territoire italien.

Jusqu’à présent et contrairement à l’Espagne, l’Italie avait autorisé ses citoyens à pratiquer des sports de plein air tant qu’une distance de sécurité était respectée et que les foules étaient évitées dans leur pratique, afin d’éviter les infections par Covid-19. . Cependant, Spadafora a annoncé une mesure qui sera appliquée pour la période du 21 au 25 mars aux régions du Statut spécial et aux provinces de Trente et Bolzano qui empêchent les jeux et les activités récréatives en plein air.

“Seulement autorisé pratiquez des activités motrices individuelles près de chez vous et tant que vous respectez la distance au moins à un mètre de l’autre », s’ajoute, à titre exceptionnel, sans entrer dans les espaces communs des citoyens. “L’accès du public aux parcs, villas, terrains de jeux et jardins publics est interdit.” “Nous n’avons pas complètement interdit l’activité physique car il y a des gens qui en ont besoin pour soigner des pathologies”, a ajouté Spadafora pour expliquer son nouvel ordre.