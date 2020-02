“Cela peut donner l’impression que l’équipe s’est affaiblie”

Ce samedi était à nouveau le tour de Quique Setién dans la salle de presse du Camp Nou. C’était l’apparence avant le match de Ligue contre Levante, mais c’était précisément le moins dont on parlait. Il y avait de nombreux problèmes à jouer, en particulier le fait que Barcelone ne soit finalement pas allée sur le marché. Le Cantabrique reconnaît qu’il peut donner le sentiment que l’effectif s’est affaibli en janvier, mais il fait confiance aux joueurs de la filiale.

Match contre Levante

«Il vaut toujours mieux savoir ce que fera l’adversaire car vous serez mieux préparé. Il est vrai que cela n’influencera pas ce que nous faisons, mais l’adversaire doit toujours être pris en compte. Cela ne vient pas d’une bonne course. Nous allons bien, même s’il y a toujours des choses à améliorer. Nous allons essayer de les mettre en situation réelle car l’expérience n’est pas bonne. C’est une équipe très mal à l’aise qui peut vous nuire. Quand les choses vont bien, elles vont très bien. C’est une équipe qui essaie de jouer et parfois, si elles sont tendues, ce n’est pas facile ».

Modèle affaibli?

«Ça peut donner ce sentiment apparemment. Nous avons moins de joueurs, mais il y a une équipe subsidiaire derrière et ces enfants sont prêts. Aujourd’hui, ils sont venus pour former certains qui ne l’avaient pas encore fait. Ils nous aideront si nécessaire. Il semble que vous soyez plus faible, mais vous ne savez jamais. La réalité est différente. La conjecture est une usure qui n’en vaut pas la peine. De plus, nous ferons une signature extraordinaire avec Dembélé, ce qui est très bien et nous aidera beaucoup. Est-ce pour jouer? Ce serait prématuré. Nous n’allons pas accélérer ».

Mieux vaut une petite équipe?

«Ce qui me fait le plus mal, c’est de passer des appels et de laisser les gens de côté. Avec moins de personnes, tout le monde est branché. Tout le monde voit des possibilités de jouer. Parfois, avoir 20, c’est mieux que d’en avoir 25 ».

La signature de Trincao

«C’est une opération que j’ai trouvée à mon arrivée, le club y travaillait. C’est un pari du club et je n’ai pas grand chose à dire. L’année prochaine, nous compterons et travaillerons avec lui ».

Statistiques de réussite

«Ça ne me dit pas grand-chose de plus que vous contrôlez le jeu. Si vous avez le ballon pendant 80 minutes, les chances de vous blesser sont moindres. Mais les possessions sans conséquence ne m’aiment pas, mais parfois il faut jouer à l’envers, on se défend avec le ballon ».

Arturo Vidal

“Ce n’est pas grave. C’est une ecchymose, mais je ne suis pas favorable à la prise de risques. Nous n’avons pas de modèle très volumineux. Parfois, les joueurs eux-mêmes ne comprennent pas qu’ils peuvent faire les choses mieux qu’avant. Cela peut être corrigé et c’est ce que nous allons traiter avec Vidal et les autres ».

Favoris pour les champions?

«Si c’était les rivaux, ça ne m’exclurait pas. Barcelone est toujours Barcelone. Vous pouvez toujours passer un mauvais moment, comme tout le monde. Sur les dix équipes qui y aspirent, une seule peut le gagner. Si d’autres échouent, c’est une lecture un peu médiocre. Je suis convaincu que nous serons là. Nous avons les mêmes possibilités que les autres ».

Votre assistante Sarabia

«Il m’a rejoint à Las Palmas. Votre contribution a été très positive pour moi, j’aime m’entourer de jeunes et venir avec énergie. Il est un autre assistant et chacun apporte ce qu’il mérite. Il contribue beaucoup et a de l’importance et est plus intelligent que moi à bien des égards ».

Lenglet et Umtiti

«Nous avons deux centrales gauchers qui se débrouillent très bien avec leurs nuances particulières. Nous les utiliserons comme pratique. Lenglet a joué un match très semblable à Umtiti. C’est bien qu’ils soient là, car cela nous aidera à être plus compétitifs. Je suis satisfait de la performance des deux ».