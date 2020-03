Cela s’est produit en Liga MX la dernière fois que le Mexique a été impliqué dans une pandémie

Dès le départ, la Liga MX avait prévu de poursuivre les actions du Tournoi Clausura 2020 au cours de la semaine à huis clos, mais avec le déclenchement de la Coronavirus Menaçant une grande partie du monde, la décision a finalement été prise d’arrêter toute activité sans savoir quand elle sera reportée.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit au Mexique, car il y a plus de dix ans, en 2009, la menace de Grippe AH1N1 a provoqué la grève du football aztèque, mais depuis lors, beaucoup de choses ont changé.

C’était la Liga MX la dernière fois qu’une pandémie a été impliquée:

À l’époque, la mesure était similaire, les matchs n’étaient pas suspendus mais se déroulaient également sans personne dans les stades, le jour 16 de la Clausura 2009 n’ayant aucune magie des participants. De même, certains affrontements de Date 15 et 17 ont également été vécus sans public, mettant en évidence les Pumas contre Chivas dans le Stade olympique universitaire et le Striped contre l’Amérique dans le déjà abandonné Stade technologique.

De plus, les clubs mexicains qui disputaient la Copa Libertadores étaient San Luis et Guadalajara, qui étaient passés en huitièmes de finale. Les deux ont dû se retirer de la compétition parce que leurs rivaux, National (Uruguay) et Sao Paulo (Brésil), respectivement, ont refusé de se rendre au Mexique par crainte de la grippe porcine. Cependant, ils ont été indemnisés pour l’année suivante, où le troupeau a réussi à atteindre la finale, qui a perdu avec le Porto Alegre International.

De retour en Liga MX, à cette époque, plusieurs étrangers étaient encore actifs Hernán Cristante, Daniel Ludueña, Matías Vuoso, Damián Álvarez, Bruno Marioni, Christian Giménez, Gabriel Caballero, Damián Zamogilny, Federico Vilar, Gabriel Pereyra, Walter Gaitán, Lucas Lobos, Paulo Da Silva, Salvador Cabañas, Luis Gabriel Rey, Miguel Calero (toujours en vie), Andrés Chitiva, Hector Mancilla, Humberto Suazo, Rodrigo Ruiz, Felipe Baloy, Giancarlo Maldonado, Eduardo Coudet, entre autres.

Ceux qui ont le plus souffert de la grippe A sont Chivas de Guadalajara et l’Atlético San Luis🇲🇽, qui ont tous deux joué dans la Coupe #Libertadores. Des rivaux les ont accusés de craindre la propagation du virus. Conmebol a décidé que ces équipes, hors compétition, s’étaient qualifiées pour le 8ème tour. pic.twitter.com/tsAxFbnaOM

À l’époque, ils vivaient toujours dans des clubs de première division comme Atlante, Chiapas, Indiens de Ciudad Juárez y Tecos UAG, certains qui ont actuellement disparu ou se trouvent MX AscentDe plus, il y a eu six changements techniques et le club qui a fini par descendre était Necaxa, dirigé par Octavio Becerril et qu’il est resté à deux points de Tigres.

La compétition était toujours contestée par des groupes, qui étaient trois, les deux premiers de chacun plus les meilleurs étant placés dans le tableau général. Du Groupe 1, on a dépassé Pachuca (36), Monterrey (26), Puebla (26) et Indios (23); Pumas (28) et Tecos (25) ont accepté le deuxième; tandis que le troisième était Toluca (36) et Jaguares (21), bien que ce dernier était vraiment le douzième général, laissant l’Amérique, Santos Laguna, Monarcas et Chivas.

Il y avait des techniciens qui dirigent actuellement à Clausura 2020, Luis Fernando Tena était en charge des monarques, Miguel Herrera des Tecolotes, José Manuel de la Torre de Toluca et Ricardo Ferretti des Pumas.

Le champion de la notation était le Mancilla chilien, de Toluca, avec 14 buts; suivi du Paraguayen Salvador Cabañas (Amérique) avec 13, Miguel Sabah (Morelia) avec onze, «Chaco» Giménez (Pachuca) avec neuf, comme El Chupete Suazo (Rayados); étant les Tuzos comme la meilleure offensive avec 42 annotations et l’UNAM comme la meilleure défensive avec 17 buts contre, comme Tecos UAG.

Déjà à Liguilla, Pachuca a lancé Jaguares 5-1 mondial, Indios surpris en éliminant Diablos 1-0 mondial, Pumas a tracé Tecos 3-2 mondial et La Pandilla a succombé 3-5 mondial contre La Franja.

En demi-finale, Juárez et Puebla n’ont rien fait pour briser les pronostics, mais au final, les Tuzos ont vaincu l’équipe frontalière 4-3 et l’Universidad Nacional est passée par position dans le tableau après avoir fait match nul 3-3 avec les roadmen, qui étaient la faible sensation la commande de José Luis Sánchez Solá se sauver du pourcentage de gravure et gagner le cœur des fans avec son esprit chevronné.

La finale a été décidée en prolongation, les chats ayant triomphé 2-3 au total contre les hommes de Hidalgo, qui étaient super leaders, atteignant leur sixième étoile.

