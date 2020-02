Celades admet que Valence est prête à signer un remplaçant pour Garay

La blessure à long terme de la centrale 32 ans, qui ne jouera plus avec l’équipe cette saison, comme nous l’avons fait à OKDIARIO, permet au club d’incorporer un nouveau joueur. Bien sûr, vous devez être un joueur de LaLiga Santander ou actuellement sans équipe. Interrogé à ce sujet, Albert Celades n’a pas caché que le Valence il est prévu de signer un substitut Ezequiel Garay.

Interrogé par Garay, il a déclaré: «Il sera opéré dans les prochaines heures. Il est vrai que nous sommes ouverts à faire une incorporation car nous avons cette possibilité, si nous signons un joueur ne pouvant pas jouer la Ligue des Champions ou les compétitions de l’UEFA” “Nous sommes ouverts aux alternatives, le marché est beaucoup plus petit, les options sont plus petites et s’il y a une option, nous l’étudierons“Ajouté.

Garay conclut un contrat avec Valence et les Celades se réjouiraient du renouvellement

Albert Celades est favorable au renouvellement Ezequiel Garay, qui met fin au contrat avec le set che à la fin de ce cours: “Vous devez suivre le cours ouvert et donc je sais, c’est une victime très importante, c’est un coup dur pour l’équipe et surtout pour Ezequiel qui devra passer par la salle d’opération pour traverser une situation difficile et difficile. Il était très proche de parvenir à un accord et ce que nous voulons, c’est qu’il soit exploité dans les prochaines heures et qu’ils reviennent avec les conversations. Si les pourparlers reprennent, c’est pour parvenir à un accord. J’espère qu’un accord pourra être trouvé. Mon opinion sur Garay reste la même. »