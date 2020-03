Célébrez l’anniversaire du coup d’État de «Cuau» à Faitelson avec une chanson épique

Marco Garcia, jeune milieu de terrain du Cougars qu’il aurait harcelé sexuellement son professeur, pourrait être acquitté de toute sorte d’accusation pour Manque de preuves tangibles.

Cela a été annoncé par le journal Record, qui a déclaré que, pour que le joueur soit blâmé pour harcèlement, il doit Recherchez plus d’arguments à ce sujet. En outre, Marco Garcia Il pourrait recevoir une peine minimale (s’il est coupable) pour la situation où il était mineur.

PAS UN DE PLUS

Le @fantasmasuarez a découvert dans sa chronique dans RÉCORD un scandale de harcèlement aux Pumas:

Marco Garcia, l’équipe du club a pris des photos clandestines sous la jupe d’une enseignante affichant ses sous-vêtements. Le club a caché l’affaire et effacé les preuves

Nous ouvrons le fil pic.twitter.com/kt7Tepxcyc

– DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 9 mars 2020

“Selon la loi, les crimes contre les mineurs prescrivent, dans le cas de l’acte commis par le joueur universitaire serait considéré comme un délit grave dans le pire des cas ou une faute », a déclaré le journal en question.

Quelqu’un peut-il me dire à quoi ressemble cette baise et Marco García?

Si je suis @PumasMX et @ GarciaMarc190, je porte une plainte élevée à Record et à l’ancien pour diffamation. pic.twitter.com/MgtsZlPZjy

– 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙 🇲🇽 (@DavidT_III) 9 mars 2020

L’arrivée de Garcia la première équipe de Pumas a accepté avec le licenciement de la femme de l’institution auriazul. Il convient de noter que ce n’est que Fermeture 2020 lorsque le milieu de terrain a fait ses débuts sur le circuit supérieur.

