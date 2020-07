Celta vs Atlético de Madrid EN DIRECT Heure, chaîne, où regarder Jour 35 Ligue espagnole 2019-2020

Nous aurons un bon match le mardi 7 juillet, après la date 35 du Ligue espagnole 2019-2020, quand il Celta Vigo chercher à surprendre en recevant un Athlète de Madrid qui sortira pour imposer sa hiérarchie lors de sa visite à Balaídos.

Hora y Canal Celta contre l'Atlético de Madrid

Campus: Stade Balaídos, Vigo, Espagne

Heure: 22h00 depuis l’Espagne. 15h00 au Mexique, en Colombie, en Equateur, au Panama et au Pérou. 17 h 00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 13h00 PT / 16h00 Et aux États-Unis.

Canal: SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. beIN Sports aux États-Unis. Movistar LaLiga en Espagne.

Celta vs Atlético de Madrid LIVE

La boite de celtique Il a eu un tournoi difficile à combattre au bas de la table, il n’y a donc aucune marge d’erreur. Après 34 jours, ils ajoutent 7 victoires, 14 nuls et ont été battus 13 fois.

Les Bleu clair ils viennent d’un tirage amer le dernier jour quand ils ont reçu Betis dans un duel où Nolith Il les a placés devant, mais ils ont dû se contenter de la finale 1-1.

De son côté, le Athlète de Madrid Il a eu une campagne avec une saveur douce-amère quand il était hors du combat pour le titre, mais dans les premières positions. Ils ont 16 victoires, 14 nuls et ont perdu en 4 matchs.

Les Matelas Ils viennent d’une solide victoire le jour dernier quand ils ont reçu Majorque réalisant un clair 3-0 avec un double de Álvaro Morata et un de plus de Koke. Héctor Herrera resté sur le banc.

Comme il celtique comme lui Athlète de Madrid ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons la Bleu clair en position 16 avec 35 points, tandis que le Matelas sont troisième avec 62 unités en La Ligue. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Celta vs Atlético de Madrid.

