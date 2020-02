L’avant de Osasuna Il a révélé dans une interview qu’il avait fait du mal dans sa vie mais qu’il sentait que Dieu lui avait pardonné. Pour cette raison, comme il l’a révélé, lorsqu’il conseille à un garçon, il lui conseille de gagner sa vie honnêtement, qu’il n’y a rien de plus beau que de reposer sa tête sur l’oreiller et de dormir sans rien devoir à personne.

«J’ai fait des erreurs dans ma vie. J’ai mal fait plusieurs fois. Je me souviens de mes partenaires d’enfance. Celui qui n’est pas privé de sa liberté aujourd’hui est dans un cimetière», Fait partie des déclarations de l’attaquant argentin dans le rapport Robinson qui sera rendu public ce jeudi.

Dans une interview intime, Chimi Álvila a ajouté: «Je suis venu me dire: “À quel point je devais être celui dans ce tiroir”. J’ai demandé à Dieu à genoux de me pardonner et Je sens que Dieu m’a pardonné“

Chimy Ávila a été tentée par le crime lorsque sa fille est tombée malade et n’avait pas d’argent

Le footballeur de 25 ans Il a récemment raconté ses débuts difficiles dans le monde du football, ce dont nous avons fait écho dans OKDIARIO. «J’avais de 18 à 20 ans sans jouer au football. J’étais père et ma fille est tombée malade sans avoir d’argent. Il est arrivé un moment où nous ne pouvions pas le garder et nous avons été admis dans une clinique sans sécurité sociale et avons dû payer. Il était sur le point de mourir», A-t-il commencé par dire.

“A cette époque, je ne jouais pas, mais les joueurs de football regroupés d’Argentine se sont très bien comportés avec moi et ils ont gardé mon travail social», A ajouté un Chimy Ávila qui à l’époque travaille comme maçon. “Ma fille a été admise dans une clinique très malade et j’avais l’habitude de parcourir 30 kilomètres à vélo tous les jours pour prendre le ticket de bus de ma femme et prendre un café»Il a poursuivi.

Chimi Ávila a profité de l’occasion pour montrer sa gratitude à son agent, qui a payé pour la clinique de sa fille, et à San Lorenzo: «Je dois beaucoup à San Lorenzo parce qu’il m’a donné l’opportunité de retourner au football alors que j’allais lancer pour l’option facile dans un quartier avec beaucoup de criminalité et de mauvaise vie“