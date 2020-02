Cena’s Return, «NXT TakeOver» et Omega’s Time in AEW

Photo de Dia Dipasupil / .

Skylar Astin se joint à David pour expliquer à quoi s’attendre du retour de John Cena, des retombées de «NXT TakeOver: Portland», et plus encore

David Shoemaker accueille à nouveau «Pitch Mr. Perfect» Skylar Astin pour expliquer à quoi s’attendre de John Cena (03:00), les retombées de NXT TakeOver: Portland (17:00), comment Goldberg pourrait affecter l’événement principal de WrestleMania (23 : 00), ce que Kenny Omega et AEW doivent faire (34:00), et le segment des coulisses de Skylar avec Lana et Bobby Lashley sur Raw (44:00), avant de répondre à quelques questions sur les sacs postaux avec “Heel Producer” Jim (46:30 ).

