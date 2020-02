Cerezo explose contre le VAR … et contre Cavani: “C’est dommage”

Enrique Cerezo ne s’est pas mordu la langue en parlant de VAR après le match, en raison d’un jeu très controversé dans la première partie où Casemiro fait tomber Morata dans la zone du Real Madrid, mais l’arbitre n’a rien dit. Les joueurs de l’Atlético ont protesté mais depuis la salle VAR, ils n’ont pas corrigé la décision d’Estrada Fernández.

C’est pourquoi le président de l’Atlético a éclaté contre le VAR dans les micros Movistar +: «Si le VAR est pour quelque chose c’est pour tout revoir et que le jeu est révisable. C’était une pénalité claire. Je sais qu’il est difficile de frapper une pénalité. Le VAR est pour la justice et la clarté et il n’y a ni justice ni clarté. À quoi sert le VAR? Si vous n’avez pas vu la pièce. C’est le VAR que nous voulons et non le VAR avec B ».

Cerezo était assez en colère et pas seulement pour la sanction possible, mais aussi pour l’affaire Cavani. Le président de l’entité matelas a été très contrarié par ce qui s’est passé pendant l’opération et inculpé de l’environnement du joueur: «¿Cavani? C’est dommage pour certains joueurs et leurs représentants. Nous ne devons pas être volés.

Concernant le jeu, il a souligné la bonne première moitié des élèves de Cholo Simeone: «L’Atlético a fait une fantastique première partie. Dans le deuxième dans un jeu accidentel, ils ont trouvé le but. Morata jouait un grand match et rendait folle la défense madrilène. Dans notre première partie, nous avons pu marquer quelques buts ».