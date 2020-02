Certains fans de West Ham accepteraient la relégation si cela signifiait que les propriétaires se sont vendus, selon Tony Cascarino

Certains supporters de West Ham United accepteraient la relégation de la Premier League, à condition que cela signifie que les propriétaires ont quitté le club.

C’est le point de vue de l’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino, qui estime qu’une partie des supporters estiment que recommencer le championnat pourrait être la meilleure chose pour les Hammers.

. – .

West Ham United doit commencer à ramasser des points sinon il risque d’être relégué au championnat

Après la victoire de Norwich City sur Leicester City vendredi soir, West Ham se retrouve à trois points au-dessus de l’équipe la plus basse de la division et solidement ancré dans une bataille de relégation.

Les résultats se sont révélés difficiles à saisir cette saison, malgré les acquisitions coûteuses de Pablo Fornals, Sébastien Haller et Jarrod Bowen. D’autres manifestations sont prévues ce week-end contre la propriété du club alors que le mouvement #GSBOUT (Gold, Sullivan et Brady) continue de croître.

Avec un match à domicile délicat contre une équipe de Southampton revitalisée samedi après-midi, les Irons savent très bien que trois points sont indispensables au London Stadium s’ils veulent rester dans la division.

Et malgré une solide performance contre Liverpool, champion d’Angleterre, lundi soir à Anfield, Cascarino admet que l’ambiance dans l’est de Londres est loin d’être idéale au milieu des manifestations.

. – .

Les fans de West Ham ont exprimé leur méfiance à l’égard du conseil d’administration lundi soir

“Aujourd’hui va être difficile car, tout d’abord, l’atmosphère va être assez toxique au stade de Londres”, a déclaré Cascarino au Weekend Sports Breakfast.

«Les sentiments des fans vont être contrôlés par les propriétaires du club de football et c’est une bataille de relégation et les joueurs ont besoin des fans.

«Mais ça va être une atmosphère bizarre. Ils [the fans] ont vraiment une telle aversion pour leurs propriétaires que, je pense que s’ils pensaient pouvoir se débarrasser des propriétaires et descendre, à certains égards, ce serait un nouveau départ pour le club de football.

Perry Groves dit que ce sera “ l’une des plus grandes honte de l’histoire de la Premier League ” si West Ham est relégué cette saison

«Et c’est quelque chose qu’ils considéreraient comme une option. Il y a un certain nombre de fans de West Ham, et je vis dans le sud de Londres, et il y a beaucoup de fans de West Ham qui pensent: “ On s’en fout si on descend, on veut juste se débarrasser de ces propriétaires. “

«Bien sûr, le football de Premier League est essentiel pour le club de football, mais avec ce qu’ils ont accompli ces dernières années, je pense que les anti-propriétaires sont un problème pour le club.

«En tant que joueurs, tout ce que vous voulez faire, c’est aller sur le terrain et essayer de faire une performance. Ce qu’ils ont fait lundi soir [at Liverpool] était formidable.

“Ils ont perdu un match contre une équipe qui a été imbattable et invincible jusqu’à présent cette saison et ils leur ont causé beaucoup de problèmes.”

.