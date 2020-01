«Certains gars vont toujours se plaindre» – Roger Federer réplique aux accusations «égoïstes»

Roger Federer a rejeté les accusations d’égoïsme après avoir été interrogé sur la question de la qualité de l’air à l’Open d’Australie.

Le numéro un mondial 103, Brayden Schnur, a fustigé Federer et Rafael Nadal pour ne pas avoir pris une position plus vocale sur la question, permettant essentiellement aux joueurs les moins bien classés de souffrir en qualifications sans le soutien des plus grands noms du Tour.

Federer, cependant, estime que de telles accusations sont injustes.

“Je ne pense pas que je puisse faire plus que ce que j’ai fait”, a déclaré Federer. «Je fais partie du conseil.

“Je suis en tournée depuis si longtemps. Je suis passé par les rangs inférieurs, les juniors.

«En fin de compte, nous nous soucions tous les uns des autres. On se croise dans les vestiaires.

«Je comprends toujours une certaine frustration parce que cette tournée, ce calendrier, ce calendrier, quel qu’il soit, n’est jamais parfait.

«Certains gars vont toujours se plaindre. Mais en fin de compte, c’est aussi quelque chose de nouveau avec la fumée. Tout le monde doit comprendre. “

La situation a cependant incité Federer à se rendre au bureau des arbitres du tournoi, mais c’était plus par souci de clarté que de plainte.

“J’ai dit:” Je pense que nous sommes tous confus “, a révélé Federer à propos de la conversation qu’il a eue.

“” Est-ce super dangereux ou est-il totalement sûr de jouer? “

«Je leur ai dit:« Écoutez, je pense simplement que la communication est la clé pour nous tous, pour tout le monde. Nous devons simplement en faire plus. “Parce que j’ai l’impression de ne pas avoir suffisamment d’informations.”

