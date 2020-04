Ces derbies asturiens des années 90 – Complètement

Beaucoup de ces duels ont été joués dimanche après-midi et ont été télévisés sur Canal Plus. Auparavant, il y avait peu d’objectifs et beaucoup de contacts. Plus que du football, c’était un combat. Mais c’étaient de vrais derbies, avec deux équipes débattant de la suprématie régionale sur le terrain. Les derbies des années 90 (spécifiquement entre 1988 et 1998) sont le dernier souvenir des deux grands asturiens de Primera.

Huit anciens joueurs du Sporting et d’Oviedo rappelez-vous pour LA NUEVA ESPAÑA les détails de ces réunions. Et, incidemment, ils lancent leurs conseils pour surmonter la crise sanitaire causée par le coronavirus. Les meilleurs moments des derniers grands derbies sont la rivalité, la tension, les affrontements et les rivaux difficiles à oublier.