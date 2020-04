Ces masques NBA et WNBA sont excellents, même s’ils ressemblent à des slips retournés

La NBA, la WNBA et les fanatiques s’associent pour offrir aux consommateurs des masques en tissu de marque d’équipe à un prix raisonnable, et tous les bénéfices iront à Feeding America aux États-Unis et à Second Harvest au Canada.

Les masques, qui sont déjà disponibles sur NBA.com, se vendent au prix de 14,99 $ dans une version de base de 24,99 $ pour un pack de trois plus premium, utilisant différents modèles pour les équipes. Kathy Behrens, présidente de la NBA de la responsabilité sociale et des programmes des joueurs. a expliqué l’initiative de vendre des masques via le communiqué de presse de la ligue.

«Grâce à cette nouvelle offre de produits, les fans de la NBA et de la WNBA peuvent adhérer à ces directives tout en se joignant aux efforts de la ligue pour aider ceux qui ont été directement touchés par Covid-19.»

C’est incontestablement génial. La réalité est qu’il y a toujours une stigmatisation à propos du port de masques en public, et malgré les recommandations du CDC, il y a encore des milliers de personnes qui sortent et font des courses sans masques personnels. Les marquer en tant qu’articles NBA ne résoudra pas le problème, mais cela pourrait rendre les masques plus attrayants pour certaines personnes qui choisiraient autrement de ne pas les porter. La NBA et la WNBA versant des bénéfices pour aider les organisations caritatives ayant besoin d’aide ne sont que la cerise sur le gâteau qui les rend excellentes.

Cela dit, ils ont tendance à ressembler à des sous-vêtements à l’envers. Je n’ai aucun moyen d’enrober ce sucre – je suis désolé. Voici une comparaison des masques disponibles pour les Brooklyn Nets, et aussi un Photoshop fait à la hâte où j’ai pris le string de marque Nets (ce qui est une chose, je le promets) et l’ai mis sur le visage du mec aussi.

La vie est une question de contraste. Je peux aimer et apprécier l’initiative de la NBA et de la WNBA de proposer des masques élégants, tout en réalisant que ceux-ci ont vraiment l’air de porter le côté fesses de certains sous-vêtements sur votre visage. Mais c’est dans l’intérêt de la santé publique, alors bravo aux ligues pour ces masques fesses.