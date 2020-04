Cesc Fabregas snobe Pep Guardiola et nomme Jose Mourinho et Arsene Wenger comme meilleurs managers avec lesquels il a travaillé

Cesc Fabregas a nommé Arsene Wenger et Jose Mourinho comme les meilleurs managers avec lesquels il a travaillé au cours de sa carrière – offrant le snob ultime à Pep Guardiola.

L’Espagnol s’est fait un nom à Arsenal sous Wenger après avoir quitté la célèbre académie de La Masia de Barcelone à l’âge de 16 ans, mais est ensuite retourné au Camp Nou en 2011 pour un montant d’environ 35 millions de livres sterling après avoir excellé dans le nord de Londres.

Fabregas a snobé Guardiola pour Mourinho et Wenger

À son retour chez les géants de la Liga, Fabregas a reçu son maillot n ° 4 préféré de Guardiola et a ébloui aux côtés de Lionel Messi, totalisant dix buts et neuf passes décisives lors de la campagne 2011 // 12.

Cependant, malgré ses impressions lors de sa première saison au Barça, Fabregas est devenu un joueur à part entière pour Guardiola les campagnes suivantes, qui l’ont finalement vu rejoindre le Chelsea de Jose Mourinho en 2014.

Et le joueur de 32 ans a connu un succès retentissant dans l’ouest de Londres, aidant le club à remporter deux titres de Premier League, une FA Cup et une Coupe de la Ligue pendant ses cinq ans avant de partir pour Monaco.

Mais interrogé sur ses anciens patrons sur Instagram, Fabregas a tenté d’éviter la question en disant: “J’avais le meilleur du monde, donc je ne peux pas me plaindre.”

Mourinho a convaincu Fabregas de rejoindre Chelsea

Mais les fans ont poussé pour une bonne réponse et Fabregas a finalement répondu en disant: “Wenger et Mourinho.”

Le vainqueur de la Coupe du monde a également récemment admis que son passage à Chelsea n’était pas le mouvement qu’il espérait à l’origine et souhaitait en fait un retour à Arsenal.

«Mon agent Darren Dein a parlé à Arsene [Wenger], il ne lui a pas donné de réponse pour être honnête, alors nous avons dû attendre une semaine entière pour voir si Arsenal a répondu », a déclaré Fabregas au podcast Arsecast.

«C’était définitivement ma première option, dans mon esprit, je dis à tout le monde que je vais à Arsenal, c’est ce que je veux.

«Arsène, [Ivan] Gazidis et tout le monde n’ont rien dit pendant une semaine. Je ne voulais pas être mendiant.

“Nous leur avons dit une fois, ils connaissent la situation, si en une semaine ils n’avaient rien dit … tout de suite je savais qu’ils ne voulaient probablement pas que je revienne.”

.