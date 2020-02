C’est ainsi que Gerard Piqué a pressé l’arbitre: “Tu te souviens de Madrid-Séville?”

Gerard Piqué protester habituellement constamment aux arbitres et rappelez-vous le Real Madrid, généralement séparément. La nouveauté est que dans le match contre Getafe a rejoint les deux. Enregistré par les caméras Movistar +, le centre de Barcelone s’est plaint à l’arbitre lui rappelant une pièce de son éternel rival.

«A du sang. Samu (Umtiti) a du sang sur la lèvre », a-t-il commencé à protester. La réponse de l’arbitre n’a pas été captée par les caméras, mais la réaction du joueur du Barça a été celle de lever le doigt menaçant et dire “Ne commençons pas.” Cuadra Fernández est devenu sérieux et l’a réprimandé: «Ne me fais pas ça avec le doigt, hein«. A ce moment, avec le doigt le plus bas mais toujours droit, Gerard Piqué mentionne le club blanc: «Vous vous souvenez de Madrid-Séville, n’est-ce pas? Vous souvenez-vous du blocus?«.

Il faisait référence au déménagement de Gudelj avec Eder Militao le jour 20. Ce jour-là le VAR corrigé Première décision de Martínez Munuera et lui a demandé de revoir les images. Après avoir consulté l’écran, annule le but de Luuk de Jong. Dans ce cas, le résultat était le même. Au début, le but de Nyom a été attribué, mais après l’avis d’arbitrage vidéo, il a changé sa décision et les deux ne sont pas montés au tableau de bord. Piqué démontre à nouveau que Il ne sait pas vivre sans penser à Madrid.