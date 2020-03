C’est ainsi que Josep María Bartomeu a amené le club au bord de la ruine

Le coronavirus a mis Barcelone au bord de la ruine. Le arrêter économique que cette pandémie a généré a touché un culé club sans épargne habitué à vivre au quotidien. Sans les revenus provenant de la télévision, des commandites, des magasins ou des billetteries, Bartomeu a été contraint de faire un ERTE et en cas d’arrêt définitif les pertes peuvent être de plusieurs millions. Cette crise peut être reportée sur une entité, qui est celle qui génère le plus de revenus annuels au monde, mais qui n’a pas de fonds de réserve pour vivre sans.

Et c’est qu’en tenant compte de ces revenus exacerbés et indispensables pour vivre au quotidien, Josep María Bartomeu une augmentation des dépenses de signature et de salaires depuis le premier mercato auquel il a été confronté, en 2014-2015. Depuis cette année, il a dépensé pour les footballeurs 1 068 millions et il est entré 679, ce qui suppose un solde négatif de 437. Ce n’est que l’été dernier qu’il a dépensé 117 kilos de plus que ce qu’il est entré. Et que finalement la signature de Neymar n’a pas été effectuée. Le motif? Il n’y avait pas d’argent pour rassasier le PSG. La boîte était vide.

À tout cela, il faut ajouter les contrats de plusieurs millions de dollars de footballeurs avec une longue histoire qui justifient leur salaire … mais d’autres non. Le modèle du Barcelone C’est le plus cher d’Europe avec une dépense totale de 390 millions d’euros. Seul Messi reçoit environ 100 millions de brut par saison, quelque chose qui doit être compris davantage que le salaire de Dembélé, qui selon ce que Football Leaks a rapporté dans sa journée, ne facture rien de plus et rien de moins que 12 kilos par saison (24 brut) qui peuvent même devenir 20. Le salaire exorbitant d’un footballeur de deuxième niveau (par minute jouée) est le résumé de ce que Bartomeu a gonflé pendant son mandat.

Tout cela a donc forcé le Barcelone jongler financièrement pour pouvoir vivre sans les revenus générés par le football pendant l’état d’alarme. D’où l’idée que les joueurs réduisent 70% de leurs salaires, ce qui pourrait signifier un répit total d’environ 40 millions pour l’entité. Quelque chose de considérable lorsque vous vivez quotidiennement et que les coffres sont complètement vides. Et plus qu’ils ne peuvent l’être s’il y a une pause indéfinie.

140 millions de pertes pendant l’état d’alarme

Parce que compte tenu de l’arrêt en état d’alarme, depuis la version la plus optimiste et en voyant ce qui était entré la saison dernière pendant ce décalage, au culé club certaines dates ont été calculées des pertes d’environ 140 millions. Et ce chiffre pourrait doubler pour atteindre 300 kilos en cas de suspension de toutes les compétitions.

Et c’est que pour équilibrer les comptes et pouvoir payer les salaires par mois, Barcelone a budgétisé des revenus qui proviennent principalement des deux droits de télévision à partir de l’exploitation commerciale du club. Et cet argent manque aujourd’hui. Selon les comptes soigneusement préparés par l’analyste de football économique @RobertoBayon_, Barcelone pourrait avoir des pertes d’environ 400 millions en cas de suspension (ces chiffres compteraient également pour l’exercice 2020-2021), ce qui semble irréalisable.

Selon cette étude, le box-office entre la Ligue et la Ligue des champions cesserait de gagner environ 23 millions. Mais c’est presque le moins. Lors de la visite du stade et du musée du club (l’un des plus visités au monde), il subit quelque 50 millions de pertes auxquelles il faut ajouter les 40 du magasin culé. À cela, nous devrions également ajouter environ 80 des revenus télévisés de la Ligue et des Champions.

En résumé, le arrêter Dans le football, il pourrait se retrouver près de la ruine d’un Barcelone qui a réussi ces dernières années à faire de l’ingénierie financière pour combiner des salaires et des signatures exorbitants avec un revenu annuel, mais qui est maintenant avec de l’eau autour du cou en raison de l’absence de ces émoluments. L’ouragan de coronavirus ébranle les fondations d’une entité bloquée qui peut s’effondrer à tout moment.

“Nous sommes sans revenus depuis le 14 mars”

Josep María Bartomeu Il a fait un tour de communication par divers médias catalans après la dernière fléchette de Leo Messi et lors d’une de ses apparitions il a assuré que le club “ne fera pas faillite en juin” et qu’ils ont “un matelas, mais nous devons agir.

Concernant le fameux ERTE qui a contraint l’ensemble des salariés à baisser de 70% leur salaire, il a assuré que: «Depuis le 14 mars, le Barça n’a plus de revenus. Nous avons un matelas mais nous devons agir. De plus, il a également confirmé ce que le club économisera avec cette réduction de salaire. «L’économie est de 16 millions et cela représente 5,75% par an des joueurs. Il faut penser que le Barça n’a plus rien depuis le jour 14. Nous n’avons pas le Musée ouvert, les droits de télévision, l’hospitalité, les billets … Ce ne sont pas des pertes. Nous avons cessé de déposer beaucoup d’argent “, a-t-il déclaré.

En outre, il a également précisé que le club n’entrerait pas en faillite possible en juin. «Nous ne ferions pas faillite. Mais si rien n’avait été restauré jusqu’en juin, il y aurait eu des pertes. Le club devrait avoir 1.050 millions. Jusqu’en février, nous avions un taux plus élevé que prévu. C’était le taux le plus élevé de l’histoire. Maintenant, il s’est arrêté. Si nous ne restaurons pas la normalité, il y aura évidemment des pertes. Et c’est pourquoi nous faisons des réductions “, a-t-il conclu.