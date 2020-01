C’est ainsi que le masque a été fabriqué qui permet à Polished de s’entraîner trois jours après les fractures des pommettes

Jorge Pulido, capitaine de la Huesca Sports Society, a subi le match de dimanche dernier contre le Real Oviedo «Une fracture non déplacée de l’os malaire (pommette)», selon le club lui-même. Mercredi, trois jours après la blessure, l’équipe centrale du Barça Il s’entraînait déjà avec ses coéquipiers grâce à un masque facial protecteur conçu par Younext, filiale biotechnologique de Podoactiva.

Cette vidéo montre une partie du processus de fabrication du masque, basé sur Scan 3D du visage et une impression haut de gamme utilisant des matériaux de l’industrie aéronautique tels que la fibre de carbone, ce qui permet une personnalisation absolue et une protection légère et résistante aux chocs. Le masque, réalisé en une seule journée, “Il pèse entre 40 et 50 grammes et permet d’avoir le champ de vision presque complet”, a détaillé Víctor Alfaro, directeur général de Podoactiva, qui a expliqué que «le joueur peut continuer à jouer normalement parce que le masque est conçu de telle manière que, etSi le joueur reçoit un coup, la force d’impact est répartie sur toute sa surface sauf dans la zone de la blessure, en évitant tout type de problème dans la partie endommagée ».

Víctor Alfaro a ajouté que “, sans qu’il soit nécessaire qu’ils viennent à nous”. Podoactiva, entreprise leader en podologie et biomécanique, est un fournisseur officiel de la Huesca Sports Society et met ses services et sa technologie exclusive et brevetée au service des professionnels du club du Barça.