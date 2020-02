C’est ainsi que le monde a changé depuis les débuts de Guillermo Ochoa il y a 16 ans

C’était en 2004 lorsque le gardien national sélectionné Guillermo Ochoa Il a fait ses débuts en tant que professionnel avec l’Amérique. C’est l’entraîneur Leo Beenhakker qui a décidé de lui donner un vote de confiance pour couvrir l’arc bleu-crème. C’est pourquoi aujourd’hui, 16 ans après ses débuts, nous vous présentons que des événements se sont produits ou devaient être observés dans le pays et dans le monde cette année-là.

Débuts avec Facebook

L’un des faits les plus curieux est qu’Ochoa a fait ses débuts le 15 février 2004 et il y a des semaines, le 4 du même mois et de la même année, le réseau social le plus célèbre au monde, Facebook, A vu le jour à Cambridge, Massachusetts, étant son créateur Mark Zuckerberg.

Vicente Fox était le président du Mexique

Lorsque le gardien Guillermo Ochoa a fait ses débuts, le président du Mexique était le PAN Vicente Fox Quesada. Le président était en fonction du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2006.

Cardozo était le «roi»

À cette époque, dans le football mexicain, le «roi» des buts était José Saturnino Cardozo lui-même. Avec Toluca, le «Prince» Guaraní a gagné tout ce qu’il voulait. En fait, Ochoa a également dû être abattu par le meilleur «tueur» ayant atteint le football national.

Visite du Dalaï Lama

En 2004, l’un des événements les plus marquants de l’année a été la visite au Mexique du Dalaï Lama. C’est le chef du gouvernement de l’époque, Andrés Manuel López Obrador, qui l’a accueilli au mois d’octobre.

Les débuts de Cristiano Ronaldo

Lors des débuts de Guillermo Ochoa, l’un des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo, attirait l’attention sur l’émergence de Manchester United. CR7 a fait sensation au moment présent et a commencé à retracer son histoire dans le football professionnel.

Son ami ne faisait pas encore ses débuts

Javier Hernández est l’un des meilleurs amis d’Ochoa. Le «Chicharito» a fait ses débuts en 2005, alors il y a un an, il était dans le bas des Chivas, qui dirait que ces deux-là trouveraient leur chemin dans l’équipe nationale.

Le film du moment

L’un des films qui a brisé le panneau d’affichage en 2004 était La Passion du Christ. Cela a été créé un mois après les débuts professionnels de Paco Memo. Le film a été un succès et Mel Gibson a de nouveau captivé le public.

Chanson de mode

L’une des chansons les plus collantes du moment était la Mesa Que Mas Clap. Le thème a fait danser tout le Mexique; En plus de souligner que dans une partie de la chanson, la chanteuse a évoqué la grande majorité des équipes mexicaines, pour enfin laisser un petit rappel à l’Amérique.

Quatre clubs manquants

Lors du Tournoi Clausura 2004, lorsque Guillermo Ochoa a fait ses débuts, il y avait encore quatre clubs qui ne sont plus sur le circuit d’aujourd’hui et qui ont disparu: Jaguares, Irapuato, Tecos et Veracruz.