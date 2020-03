C’est ainsi que Marco García de Pumas a appris sa suspension pour harcèlement sexuel

Source: Twitter @BaloneraPasion

Au début de la semaine, le footballeur de Pumas, Marco Garcia, était dans l’œil de l’ouragan après qu’il a été révélé qu’il y a trois ans, il était impliqué dans une affaire de harcèlement sexuel. Mais ce n’est qu’à minuit lundi dernier que le joueur universitaire a découvert sa situation.

Leopoldo Silvadirecteur de Pumas, a rapporté dans une interview télévisée que le joueur bleu-bleu serait suspendu indéfiniment. C’était là quando Marco García Il a appris la sanction qui devra être respectée cette semaine.

Il convient de mentionner qu’en plus de la suspension, le joueur universitaire sera également absent en raison d’une blessure au ligament croisé du genou gauche; Le temps de récupération est estimé entre six et sept mois.

Cependant, dans ce journée 10 du Clôture 2020 Les Pumas vous verrez les visages avant Lion dans le Stade du Camp Nou.