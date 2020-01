C’est ainsi que Tiger Woods a réagi lorsqu’il a appris la mort du tournoi

Bois de tigre il a été choqué d’entendre la nouvelle de la mort de Kobe Bryant. Le golfeur jouait au Farmers Insurance Open lorsque son cadet, Joe LaCava, l’a informé de l’événement tragique qui a choqué la NBA et le monde du sport qui a mis fin à la vie de la légende des Lakers et de sa fille Gianna Bryant. Il ne pouvait pas le croire et sa réponse après avoir reçu la nouvelle était: “Désolé?”

Woods a été très touché lorsque son caddie l’a informé de l’accident dans le couloir qui va du vert de Torrey Pines 18 à la salle de signature de cartes. «Je ne savais pas jusqu’à ce que Joey me le dise à la sortie du green 18 ″, a-t-il expliqué. Puis il a reconnu que pendant le tournoi les fans lui avaient parlé de Kobe mais qu’il n’avait rien compris. “Gagnez, faites-le pour le Mamba!”, Ont-ils dit avant quelques coups. Cependant, il ne comprenait pas très bien ce que cela signifiait puisqu’il ne savait toujours pas ce qui s’était passé.

«Je ne comprenais pas très bien pourquoi les gens dans les tribunes m’ont dit« gagne, fais-le pour le Mamba », maintenant je le comprends et c’est une nouvelle désagréable pour tout le monde. C’est quelque chose d’incroyablement triste, l’un des jours les plus tragiques que… eh bien, je suis vraiment sous le choc parce que je l’ai découvert il y a cinq minutes », a reconnu un tigre désolé qui ne croyait pas vraiment que Kobe était mort.

Le meilleur golfeur de tous les temps s’est débarrassé des éloges de l’ancien joueur des Lakers: «L’une des choses les plus impressionnantes dont j’ai été témoin, c’est quand il s’est introduit dans un tendon d’Achille, s’est rendu sur la ligne du personnel et a marqué ses lancers francs.. Résistance maximale et concurrence maximale ».

«Kobe était incroyablement compétitif. Son souhait était toujours de gagner. J’ai essayé chaque soir de match des deux côtés du terrain. Il n’y a pas beaucoup de garçons à travers l’histoire de la NBA qui peuvent dire qu’ils ont réalisé ce qu’il a réalisé, être dominant en attaque et, en défense, toujours face au meilleur joueur de l’adversaire, l’annulant pendant les 48 minutes », ajoute-t-il.