C’est ainsi que VAR affecte le classement de LaLiga Santander après le jour 24

La Liga est serrée par le sommet et après le résultat d’hier, le «El Clasico» dans les deux semaines aura encore plus important d’élucider le champion de la Ligue. Une Ligue qui, en revanche, sans le VAR serait bien différente, y compris la direction.

Comme AS décolle, en ce moment, avec le VAR, Real Madrid et le FC Barcelone ne sont séparés que par un point. Sans technologie la distance serait encore plus grande pour le Real Madrid et il se distancerait de ses rivaux de 5 points.

Les deux autres positions en Ligue des champions ne sont pas étrangères non plus aux changements. Troisième place, actuellement détenue par Getafe, ce serait pour lui Valence (7e), qui passerait des 38 points qu’il détient actuellement à 43 points. L’équipe bleue perdrait une place et aurait un point de moins (41 points).

La position que Valence gagne serait perdue par Athlétique, qui passerait de la quatrième place actuelle à la cinquième place, bien qu’intéressant, il passerait des 40 points qu’il a maintenant à 41 points sans VAR. Il Villarreal, désormais sixième, il aurait 3 points de moins (35 points) sans le VAR et descendrait à la huitième place. Son poste serait occupé par Société réelle, maintenant huitième, il se passerait d’avoir 38 points, pour les 37 qu’il a en ce moment.

La zone médiane varie logiquement avec et sans VAR. L’exemple est le Séville, désormais cinquième avec 40 points, qui sans VAR descendrait à la septième place avec 37 points. Si Séville profite au VAR, le Athlétique cela lui fait mal, car sans les moyens technologiques, il aurait 3 points de plus (de 31 à 34), même s’il aurait à peine augmenté sa place dans la Ligue et passerait du dixième au neuvième.

Sous la chose, il ferait chaud de la même manière. Les mêmes équipes seraient impliquées (Celtic, Espanyol, Majorque et Leganés), mais sans le VAR, tout serait plus serré si possible. La grande différence sans le VAR est qu’en ce moment le Majorque il quitterait les postes de relégation et sa place le prendrait Celtique.

