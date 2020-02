C’est comme ça que l’Atlético de Madrid a fait en huitièmes de finale depuis l’arrivée de Simeone

Demain, 18 février, l’Atlético de Madrid disputera la huitième finale la plus compliquée de son histoire: ils affrontent l’une des meilleures Liverpool de l’histoire, les rouges semblent intraitables. Rétrospectivement peut être un indice pour motiver Simeone, car ils ne sont tombés qu’une seule fois dans la manche, par contre, la seule fois où ils ont joué le match aller à domicile, comme cette saison.

1. Atlético de Madrid – Milan | 2014 | Victoria

Les premiers quarts de finale de l’Atlético de Madrid au stade Simeone ont été disputés les 16 février et 11 mars contre Milan. Le match aller était en Italie, les matelas ont gagné 0-1 avec un but de Diego Costa.

Le match retour était une fête au Calderón. Les rojiblancos ont battu les rossoneri par 4 buts à 1. Ils n’ont laissé aucun choix à leur rival. À la minute 3, Diego Costa a marqué le premier, il en marquerait un autre. Arda Turan et Raúl García se sont également inscrits pour la victoire. L’exmadridista Kaká a marqué le quelque peu milanista.

2. Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen | 2015 | Victoria

Le match nul contre Bayer Leverkusen a été joué les 25 février et 17 mars 2015. Les huitièmes de finale ont été beaucoup plus difficiles à surmonter que l’année précédente. Les pénalités ont résolu l’égalité.

L’Atleti a perdu en Allemagne par un peu, le travail de Çalhanoğlu. Calderón n’a pas tardé à égaler le match et Mario Suarez a marqué en première mi-temps. Il n’y avait plus d’objectifs. Les matelas ont gagné aux tirs au but grâce au succès de Griezmann, Suárez et Fernando Torres. Les Allemands ont raté trois lancers.

3. Atlético de Madrid – PSV Eindhoven | 2016 | Victoria

L’Atlético de Madrid a payé en 2015 la souffrance et ne l’a pas abandonnée un an plus tard. Élimination proposée pour un match de 180 minutes par Simeone, pas de deux matchs, et retour dans le Calderón.

Aucun but durant le procès-verbal réglementaire, l’égalité a été décidée sur pénalités. L’Atlético a tout marqué, le PSV a échoué le huitième. Le lancement de Juanfran a été décisif.

4. Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen | 2017 | Victoria

L’Atlético de Madrid n’a pas voulu souffrir à nouveau en huitièmes de finale. De plus, il avait une vieille connaissance, Bayer Leverkusen. Les rojiblancos sont allés dans toute l’Allemagne et ont quitté Leverkusen avec une égalité résolue.

Le match aller s’est terminé par une victoire athlétique de 2 à 4. Saul, Griezmann, Gameiro et Fernando Torres ont marqué pour Madrid, Bellarabi et Savic pour les Allemands. Le tour s’est terminé par une égalité à 0.

5. Atlético de Madrid – Juventus | Défaite | 2019

L’Atlético de Madrid a échoué avec la Juventus la saison dernière. Bien que les matelas aient obtenu un bon résultat au match aller, Cristiano Ronaldo a été décisif à Turin. C’est la seule cravate dans laquelle les matelas ont commencé à la maison.

L’Atlético a remporté le match aller avec des buts de Giménez et Godín. Sur le chemin du retour, Cristiano Ronaldo a tracé avec un triplé.