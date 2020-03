“C’est dommage, ils se ridiculisent”

De plus en plus d’athlètes qui, loin de se taire, chargent contre la Gouvernement de Pedro Sánchez et Podemos pour sa gestion de la crise des coronavirus. Le dernier à exploser sur les réseaux sociaux a été Pepe Reina, un gardien de but espagnol vétéran qui est maintenant membre de la villa anglaise Aston. L’objectif n’a pas pu être contenu et il a inculpé Sánchez et ses collègues pour les fameux tests défectueux achetés à une entreprise chinoise sans licence.

Mais ce qui a vraiment irrité Pepe Reina, c’est que les responsables en ont été interrogés lors d’une conférence de presse, sur le prix payé pour ces tests et aussi pourquoi le gouvernement va faire une autre demande à cette société. Loin de répondre clairement, le directeur général du portefeuille de base des services du système national de santé et de pharmacie, Patricia LacruzIl a répondu sans rien dire. Et cela a énervé le gardien espagnol, qui a été particulièrement dur sur ses réseaux sociaux.

“C’est vraiment dommage! Ils se ridiculisent jour après jour … ÉTONNANTS! », A écrit Pepe Reina sur son compte Twitter avec la vidéo dans laquelle le responsable évite de répondre à la question des médias, qui souhaitaient en savoir plus sur la question des tests défectueux acquis auprès d’une entreprise chinoise non agréée et surtout pourquoi ils ont à nouveau acquis leur matériel.

C’est vraiment dommage !! Ils se moquent d’eux-mêmes jour après jour … 😰😰🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ AMAZING !! https://t.co/fQECoXvl3b

