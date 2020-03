“C’est fou, il y a des choses plus importantes dans la vie que de jouer au football”

Le tour 26 de la ligue allemande se jouera à huis clos, ce qui a provoqué une grande indignation parmi les footballeurs. L’Espagnol Thiago Alcantara, qui devra jouer avec le Bayern Munich contre Union Berlin Ce samedi, il a décrit la décision de la Bundesliga, de ne pas suspendre le championnat avant mardi prochain, de “irresponsable“E”téméraire“

“C’est fou, arrêtons ça. Il y a des choses plus importantes dans la vie que de jouer au football“A écrit le milieu de terrain sur son compte Twitter.

C’est fou. S’il vous plaît, arrêtez de jouer et d’atterrir sur la réalité. Soyons honnêtes, il y a des priorités beaucoup plus importantes que n’importe quel sport.

– Thiago Alcantara (@ Thiago6) 13 mars 2020

La Bundesliga ne s’arrêtera que mardi

Malgré le fait que cette journée se jouera comme prévu, ce qui a scandalisé Thiago Alcántara et d’autres footballeurs, le championnat allemand rejoindra le reste des ligues qui ont été suspendues à cause du coronavirus. Comme convenu ce vendredi, les matches de Bundesliga et Bundesliga2 se tiendront à huis clos avant le début d’une pause mardi qui durera, au moins, jusqu’au 2 avril.

«L’objectif, pour des raisons sportives, reste de terminer la saison jusqu’à l’été. Une suspension anticipée mettrait en danger l’existence de plusieurs clubs», Vous pouvez lire la déclaration qui a été publiée à cet égard.

Bien que l’arrêt de la Bundesliga n’affecte pas cette journée, le Hanovre et le Dresde, de Bundesliga 2, ne jouera pas son match. Deux footballeurs de Hanovre ont été testés positifs pour le coronavirus et leur équipe restera en quarantaine pendant les deux prochaines semaines.

Les matches amicaux de l’équipe de football allemande contre l’Espagne (26 mars) et l’Italie (31 mars) risquent également d’être suspendus. Jusqu’à présent, aucune décision n’a été prise de suspendre aucun d’entre eux, bien que tout semble indiquer qu’ils ne seront pas détenus.