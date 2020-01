«C’est la façon de le faire! – Roger Federer révèle que la superbe figure du tennis a été levée pour les efforts de secours contre les feux de brousse

Les grands noms du tennis, dont Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, ont participé mercredi soir à une exposition spéciale intitulée «Rally for Relief», car la véritable ampleur du soutien du sport aux victimes des feux de brousse a été révélée.

Les organisateurs s’attendaient à collecter des centaines de milliers de dollars pour aider les communautés touchées par la catastrophe des feux de brousse et ont annoncé mercredi que le sport avait jusqu’à présent collecté 4 826 014 dollars australiens – plus de 2,5 millions de livres sterling – pour la cause.

“C’était incroyable d’être dans la Rod Laver Arena pour voir la communauté mondiale du tennis se rassembler pour soutenir les efforts de secours contre les feux de brousse”, a déclaré Tiley. “Mon souhait est que l’Open d’Australie 2020 se souvienne autant pour le bien que nous avons fait pour ces communautés ravagées par le feu que pour le tennis spectaculaire.”

Le numéro un mondial, Nadal, a annoncé que lui et Federer s’associaient pour engager des fonds supplémentaires dans cet effort, en déclarant: «En discutant avec Roger il y a quelques heures, nous avons décidé de donner 250 000 dollars australiens (132 000 livres sterling) ensemble pour le soulagement des feux de brousse.

«J’espère que cela continue d’inspirer les gens à soutenir cette terrible catastrophe qui se passait et que cela aide à récupérer tout ce dont nous avons besoin.»

Federer, vingt fois champion du Grand Chelem, a ajouté: «Je suis toujours heureux d’aider, toujours heureux de donner mon temps ou mon argent.

CONNEXES: REGARDEZ: des clips amusants de Rally4 Relief mettant en vedette Rafael Nadal donnant à Novak Djokovic le doigt du milieu et plus

«Ce fut un plaisir absolu d’être ici ce soir pour jouer avec toutes les autres légendes du match.

“C’est la façon de le faire, nous nous réunissons tous pour d’autres personnes et je pense que c’est aussi une véritable inspiration pour de nombreux autres pays.”

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.