C’est la nouvelle vie de Nouri après s’être réveillé d’un coma

La vie de Abdelhak Nouri changé le 8 juillet 2017 quand il a souffert d’une arythmie cardiaque lors du match amical joué par le Amsterdam Ajax et Werder Bremen en Autriche. C’était la 72e minute du jeu lorsque le joueur est tombé s’est effondré sur l’herbe et malgré le fait que deux ambulances sont entrées sur le terrain pour l’aider et effectuer une réanimation cardio-pulmonaire, le joueur est entré dans le coma qu’il a déjà abandonné.

“Il n’est plus dans le coma: dormir, éternuer, manger, roter … Mais il est cloué au lit et dépend de nous. Dans ses bons jours, il y a une forme de communication, mais la confirmation se fait par ses sourcils “, explique son frère Abderrahim dans une interview avec le programme néerlandais De Wereld Draait Door. “Un jour, il y aura une forme de communication avec lui”ajoute-t-il avec espoir.

De son côté, son père, Mohammed, assure qu’ils croient encore au miracle. «Ce fut une expérience très difficile pour nous, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Notre objectif est d’améliorer Appie (surnom avec lequel beaucoup le connaissaient) “, a-t-il conclu.

L’un des invités du programme spécial sur Nouri était le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong, qui a expliqué qu’avant de partir pour le club du Barça, il était allé rendre visite à son ami à l’hôpital. Quand je suis allé le voir, il n’était toujours pas à la maison. Quand je me suis assis avec lui, sa mère est venue et a dit: Appie, où devrait aller Frenkie? À Barcelone? ». Puis, il fit signe avec ses sourcils d’accepter. Ce fut un moment très spécial pour moi et ma famille “, a-t-il déclaré.