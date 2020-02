C’est l’année où le duplex Messi-CR7 dans le Golden Boot se termine

Au cours des 13 dernières années, dix fois une, entre Rosario et le champion du Portugal, il a remporté la chaussure d’or. En cette saison, plusieurs joueurs veulent mettre fin à cette tendance

Luís Suárez et Diego Forlán sont les seuls attaquants qui, au cours de la dernière décennie, ont réussi à marquer plus de buts en championnat que Messi et Ronaldo. Cependant, cette saison, nous vivons une nouvelle tendance: Messi, qui a perdu plusieurs jours au début de la Liga, n’a pas le rythme exagéré des dernières années et Cristiano, avec ses coéquipiers, ne s’est pas encore adapté au style du match du nouvel entraîneur.

En regardant le classement actuel du Golden Boot, nous trouvons plusieurs attaquants qui pourraient être imposés comme le nouveau “Roi du but”. Le premier poste est occupé par Ciro Immobile (26 points). L’attaquant italien vit une saison magique, chaque tir devient un but. La Lazio joue un football moderne et efficace et profite d’un haut niveau de qualité au service du seul attaquant: Ciro Immobile. A Correa, qui joue comme attelage, Milinkovic Savic et Luís Alberto (qui cette saison ajoute 13 passes décisives) et une voie très rapide comme Lazzari, qui ont permis à l’attaquant italien de marquer sept doublets et un triplé en 23 matchs, avec Une moyenne d’un but toutes les 77 minutes.

Trois buts du leader est Robert Lewandowski Aucune nouvelle ne vous vient à l’esprit, mais cette année l’attaquant polonais marque comme jamais dans sa carrière. 23 buts en 22 matches de Bundesliga, 10 buts en 5 matches de Ligue des champions et 3 buts en autant de matches de Coupe d’Allemagne. Jouer avec lui, c’est comme commencer un match 1-0: brutal.

La plus basse marche du podium est occupée par Timo Werner, Cristiano Ronaldo et Erling Haaland ce total de 20 points. Ce n’est pas un mystère que Leipzig soit premier en Bundesliga grâce aux buts allemands. L’équipe de Stuttgart a été signée il y a trois ans par l’équipe des boissons énergisantes pour 14 millions d’euros. Maintenant, il vaut environ 75 et a longtemps été dans les radars de plusieurs équipes de Premier League.

Après le pire novembre de sa carrière (0 but), Ronaldo réchauffe les moteurs pour la partie décisive de la saison: il a joué 12 matchs de suite, personne avant lui ne l’avait fait avec le maillot de la “Vecchia Signora”. Cependant, il a battu un nouveau record cette année, la compétition est à un niveau très élevé car avec son même score dans cette compétition différente, il est l’un des attaquants les plus en forme du moment: Erling Haaland

Le joueur norvégien a explosé dans le football des grands comme une bombe: lors de ses débuts en Ligue des champions, il a réussi un triplé et à partir de ce moment, il n’a cessé de marquer des buts. L’attaquant a commencé la saison avec 16 buts en 14 matchs en championnat autrichien auxquels nous avons ajouté 8 buts en 6 matchs de champions. En décembre, le Borussia Dortmund a réussi à le signer en payant la clause et les commissions élevées de son agent, Mino Raiola, et son incidence en Bundesliga a été quelque chose d’extraordinaire: un triplé jouant 34 minutes à ses débuts (la même chose qu’il a fait dans Champions avant Genk) et deux doubles lors de leurs deux prochains matchs, pour un total de 7 buts en 137 minutes.

Dans le top 10 on retrouve également Romelu Lukaku et Jamie Vardy (17 buts), Sergio Agüero et Ben Yedder (16 buts) et Erik Sorga (31 buts par en ligue d’Estonie). Il est surprenant de ne pas trouver de champions comme Messi (Il paie son congé en début de saison et la difficulté de jeu qu’a connu le FC Barcelone cette saison), Neymar ou Benzema, mais nous devons profiter de cette nouvelle génération de grévistes qui ont des nombres superlatifs.