C’est le classement de la Ligue de Santander après la défaite de Barcelone

Barcelone est tombé à Mestalla contre un Valence très sérieux, qui a retrouvé de bons sentiments après le mauvais match de Majorque la journée dernière. Les azulgrana restent leaders du classement de la Ligue de Santander à égalité à 43 points avec le Real Madrid, mais avec un match de plus que ceux de Zidane qui jouent ce dimanche contre Valladolid à José Zorrilla.

La défaite de ceux de Quique Setién permettra aux blancs de placer les leaders solo de la Santander League, tant qu’ils parviennent à marquer à Valladolid. De plus, la victoire permet à Valence de se réengager dans la zone des champions après la défaite de la veille. Ceux de Celades ont obtenu trois points d’or grâce à un but de Jordi Alba et quelque peu de Maxi Gómez, qui avait raté un penalty dans les premières minutes du crash.

Donc, l’ensemble qui est placé cinquième avec 34 points à l’un de Séville et de l’Atlético de Madrid qui marquent les positions en Ligue des champions avec 35 points et un match de moins. Deux autres matches de la Ligue de Santander ont également été joués. L’Osasuna a battu Levante 2-0 ce vendredi, bien que la victoire ait été entachée par la blessure de Chimy Ávila qui a perdu le reste de la saison.

Classement de la Ligue de Santander après Valence-Barcelone.

Avec des buts de Raúl de Tomás et Villalibre. Les rouges sont placés dixièmes avec 28 points surpassant leur rival, le Levante, qui descend en position 13. De leur côté, les perruches cessent d’être des colistas grâce à ce point au détriment de ce que font les Leganés dans le Metropolitan Wanda et Les Lions se sont classés septièmes avec la Real Sociedad avec 37 points.