C’est le classement de la Ligue de Santander après la défaite du Real Madrid contre Levante

Il Real Madrid perdu 1-0 contre lui Lift dans le Valence ville et ne pourra pas atteindre le leader Classique, car avec sa victoire sur Eibar le Barcelone Il atteint la première position du classement. Morales Il a fait le seul but du match.

Les Catalans ont battu Eibar avec autorité au Camp Nou. Ceux de Setién étaient dirigés par Leo Messi, qui a marqué quatre buts. Arthur a marqué le cinquième but du match. En outre, Martin Braithwaite a fait ses débuts avec deux passes.

D’un autre côté, La Real Sociedad battue (3-0) à Valence, pour entrer dans la zone des Champions en l’absence de fin de week-end, tout en Celta a gagné 1-0 contre Leganés pour échapper à la zone rouge et couler un peu plus les locaux. En outre, Le Betis et Majorque ont fait match nul trois vendredi.

Dimanche, Osasuna et Grenade ouvriront la journée à 12h00. Par la suite, Alavés recevra Athletic. Dans l’après-midi, Valladolid et Espanyol disputeront une finale pour éviter la relégation, tandis que Getafe – Séville et l’Atlético – Villarreal seront des duels pour l’Europe.

Ceci est le classement de la Ligue