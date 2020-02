C’est le classement de la Ligue de Santander après la victoire de Barcelone

Barcelone bat Levante 2-1 au Camp Nou et continue de garder le pouls du Real Madrid, bien que ceux de Quique Setién sont à trois points de distance de direction de la Ligue de Santanderqui est dans les mains de l’ensemble blanc.

La journée du dimanche 2 février a commencé avec la victoire des Leganes devant la Real Sociedad. Ceux de Javier Aguirre, avec des buts d’Oscar et d’Omeruo, ont retracé l’objectif initial d’Isak et poursuivent ainsi leur combat pour la permanence, bien qu’ils dorment encore dans Des postes de descente à côté de Celta et Espanyol.

La victoire 0-2 de Getafe à San Mamés contre Athletic permettra aux Bordalás de terminer la 22e journée de la Ligue de Santander à la troisième place. Derrière ça reste Séville qui a fait match nul 1-1 contre Alavés avec les buts de Joselu et Ocampos.

D’un autre côté, Valence et l’Atlético restent en position en Ligue Europa et les surveille de près Villarreal, qui a remporté Osasuna 3-1 dans un match où Paco Alcácer a fait sa première avec le maillot Submarine. Dans le duel entre Eibar et Betis, les buts de Fekir et Orellana étaient suffisants pour signer les tables à un.

Le 22e jour de la Ligue de Santander a été clôturé par Barcelone contre Levante. Ceux de Quique Setién ont battu confortablement l’ensemble Granota avec un double d’Ansu Fati, bien que Rochina ait réduit les distances dans le délai de remise. Les Catalans suivent le sillage du Real Madrid dans la lutte pour le leadership du championnat de la ligue.